Boca se despertó a tiempo, dio vuelta el partido y goleó a Recoleta por la Sudamericana

Boca venció 3-1 a Recoleta FC por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo xeneize sufrió durante la primera etapa, pero protagonizó una contundente reacción en el complemento y consiguió una diferencia importante de cara a la revancha.

El conjunto paraguayo sorprendió a los cinco minutos mediante Pedro Ríos, quien remató desde la puerta del área. La pelota se desvió en Leandro Lozano, cambió su trayectoria y dejó sin posibilidades de respuesta al arquero Álvaro Montero.

Tras el golpe inicial, el equipo de Rodolfo Arruabarrena adelantó sus líneas y comenzó a generar oportunidades. Milton Delgado estrelló un remate en el palo, mientras Santiago Ascacíbar, Leonel Flores y Leandro Paredes también buscaron el empate, aunque sin precisión en la definición.

Las expulsiones cambiaron el partido

Antes del descanso se produjo una jugada decisiva. Luego de revisar una infracción mediante el VAR, el árbitro expulsó a Wilfrido Báez por juego brusco grave y dejó a Recoleta con diez futbolistas.

Arruabarrena movió el banco durante el entretiempo y mandó a Sebastián Villa a la cancha. El cambio tuvo efecto inmediato: a los tres minutos del complemento, el delantero asistió a Ascacíbar, quien convirtió el empate para Boca.

Tres minutos después, Villa volvió a intervenir con un centro que Delgado conectó de cabeza para marcar el 2-1. La remontada se completó a los 16 minutos, cuando Flores estableció el resultado definitivo con un golazo.

Boca viajará con dos goles de ventaja

La situación de Recoleta se complicó todavía más cuando Dairon Mosquera recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado.

Con dos jugadores más, Boca dominó el tramo final y estuvo cerca de ampliar la diferencia: Lozano estrelló un disparo en el palo y a Merentiel le anularon un gol por posición adelantada.

El Xeneize cerró así una actuación que comenzó con dificultades, pero terminó con una victoria convincente. Antes de disputar la revancha en Paraguay, prevista para el martes 18 de agosto, visitará a Platense durante el fin de semana por el Torneo Clausura.