Ignacio García celebró el campeonato de Recreativo Verde: “Se definió por detalles”

Recreativo Verde campeón del Torneo Apertura de hockey sobre patines fue el resultado de una definición particular, ya que el título se resolvió frente a Recreativo Rojo, el otro equipo de Primera División de la institución paranaense. Ignacio García, integrante del conjunto ganador, dialogó con El Once Deportivo y valoró tanto la conquista como el presente deportivo del club.

La final reflejó la paridad que existe dentro del plantel de Recreativo Bochas Club. A comienzos de temporada, debido a la cantidad de jugadores disponibles, la institución decidió conformar dos equipos competitivos. "Tenemos un plantel amplio, entonces lo tratamos de dividir para que sea lo más parejo posible", explicó García.

La decisión permitió que Verde y Rojo llegaran hasta la instancia decisiva. "Lo importante es que, pierda la Roja o pierda la Verde, el campeón va a seguir siendo Recreativo", sostuvo el jugador. El antecedente inmediato también refleja la igualdad: Recreativo Rojo había conquistado el certamen anterior.

Una final definida por detalles

La serie tuvo alternativas cambiantes. Recreativo Verde se quedó con el primer encuentro, mientras que el Rojo reaccionó y ganó el segundo por 4-0. De esa manera, el campeonato debió resolverse en un tercer partido.

García consideró que una de las claves fue el ritmo con el que llegó el Verde luego de participar de una competencia en Buenos Aires frente a algunos de los principales equipos del país, aunque aclaró que entre ambos conjuntos "no hay mucha diferencia" y que se trató de "partidos de detalles".

El desafío de competir a nivel nacional

Tras la conquista local, Recreativo apunta a sostener su crecimiento en la Liga Nacional. García aseguró que el conjunto paranaense ha demostrado durante los últimos años que puede medirse con equipos de las principales plazas del hockey argentino. "Recreativo está en un buen nivel y puede competir de igual a igual con cualquiera", afirmó.

No obstante, advirtió que "siempre hay una pequeña diferencia que la hace la competencia misma". Explicó que "acá en Primera jugamos entre cuatro equipos, dos son de Recreativo y los otros dos de Rowing, mientras que en San Juan son 22 clubes y las canchas están todas techadas”.

En ese sentido, remarcó que la continuidad de partidos representa una ventaja para las principales plazas del hockey argentino. “Tenemos partidos de ritmo muy alto cuando viajamos o cuando vienen equipos de afuera, quizás cinco o seis veces al año; ellos los tienen todos los fines de semana. Esa diferencia en la competencia se nos pone un poco cuesta arriba”, reconoció.

El jugador también destacó el crecimiento de las divisiones formativas de Recreativo, tanto masculinas como femeninas. La presencia de dos equipos de Primera en la final del Apertura aparece como una muestra de ese desarrollo. Ahora, el desafío será trasladar ese presente al plano nacional y continuar posicionando al hockey sobre patines de Paraná frente a los principales equipos del país.