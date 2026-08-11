Boca le ganó 3 a 1 a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Sudamericana

Boca le ganó 3 a 1 a Recoleta en el marco de la ida los octavos de final de la Copa Sudamericana. Pedro Ríos abrió para la visita en el inicio del primer tiempo, mientras que el xeneize lo pudo dar la vuelta con goles de Ascacibar, Delgado y Flores.

Final del partido: Boca venció 3-1 a Recoleta

Boca se impuso 3-1 ante Recoleta en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El Xeneize había comenzado en desventaja, pero reaccionó en el segundo tiempo y dio vuelta el encuentro con los goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.

45' 2T: Boca cerró el partido buscando el cuarto

Con el resultado controlado y dos jugadores más, Boca siguió atacando en los minutos finales. Ángel Romero, Kevin Zenón y Tomás Aranda tuvieron oportunidades, aunque no consiguieron ampliar la diferencia.

40' 2T: El Xeneize administró la ventaja

Boca mantuvo el dominio y continuó generando situaciones. Tomás Aranda exigió a Nelson Ferreira, mientras Arruabarrena realizó otra variante con el ingreso de Ángel Romero por Santiago Ascacíbar.

35' 2T: Boca siguió atacando con superioridad numérica

El equipo de Arruabarrena aprovechó los espacios y generó nuevas llegadas con Paredes, Delgado y Merentiel. También ingresó Kevin Zenón en reemplazo de Leonel Flores.

32' 2T: Merentiel convirtió, pero el gol fue anulado

Miguel Merentiel llegó a marcar el cuarto de Boca, aunque la acción quedó invalidada por posición adelantada.

30' 2T: Boca estuvo cerca de ampliar la diferencia

El Xeneize continuó generando peligro y tuvo una ocasión muy clara con Leandro Lozano, cuyo remate se estrelló en el palo. Sebastián Villa y Merentiel también buscaron el cuarto gol.

25' 2T: Recoleta quedó con nueve jugadores

Dairon Mosquera, que ya estaba amonestado, cometió una infracción sobre Leonel Flores y recibió la segunda tarjeta amarilla. El conjunto paraguayo quedó con nueve futbolistas para afrontar el tramo final.

23' 2T: Segunda expulsión en Recoleta

Mosquera vio la segunda amarilla y fue expulsado. Recoleta, que ya había perdido a Wilfrido Báez en el cierre del primer tiempo, quedó con dos jugadores menos.

20' 2T: Boca controla la ventaja ante Recoleta

Después de ampliar la diferencia, el Xeneize bajó el ritmo y buscó manejar la pelota. Recoleta intentó reaccionar y tuvo una aproximación con Nicolás Marotta, pero Lautaro Di Lollo bloqueó el remate.

16' 2T: ¡Gol de Boca! Flores marcó el 3-1

Leonel Flores recibió la asistencia de Miguel Merentiel y convirtió el tercer gol del equipo de Arruabarrena. Boca pasó a ganar 3-1 después de haber comenzado el complemento en desventaja.

🤯🇦🇷 PFFFF, QUÉ GOLAZO DE LEONEL FLORES. 19 AÑOS, LO QUE JUEGA EL PIBE. 💎 pic.twitter.com/tGdCzTVIB4 — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 11, 2026

15' 2T: Boca mantiene la presión

El Xeneize siguió jugando en campo rival y Leandro Paredes buscó ampliar la diferencia con un remate que terminó desviado. En Recoleta fue amonestado Dairon Mosquera, mientras que Ayrton Costa recibió la amarilla en Boca.

10' 2T: Boca domina después de dar vuelta el partido

Tras convertir dos goles en pocos minutos, el Xeneize mantuvo la iniciativa y siguió jugando cerca del área de Recoleta. El conjunto paraguayo intentó resistir con varios rechazos defensivos.

6' 2T: ¡Gol de Boca! Delgado puso el 2-1

Milton Delgado apareció libre dentro del área y conectó de cabeza para vencer a Nelson Ferreira. Sebastián Villa volvió a participar de la jugada con la asistencia y Boca pasó a ganar 2-1.

🚨🏆 | GOAL: MILTON DELGADO SEALS THE COMEBACK! BOCA JUNIORS SCORES 2 GOALS IN JUST 2 MINUTES! ANOTHER ASSIST BY SEBASTIAN VILLA! Boca Juniors 2-1 Recoleta. pic.twitter.com/dRfH466ULP — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 11, 2026

5' 2T: Boca salió decidido a revertir el resultado

El equipo de Arruabarrena tomó el control desde el comienzo del complemento y encerró a Recoleta contra su área. Leonel Flores tuvo una nueva oportunidad, mientras la defensa paraguaya debió intervenir en reiteradas ocasiones.

3' 2T: ¡Gol de Boca! Ascacíbar marcó el empate

Santiago Ascacíbar aprovechó una asistencia de Sebastián Villa y convirtió el 1-1. Boca encontró rápidamente la igualdad después de haber comenzado el segundo tiempo con una postura mucho más ofensiva.

GOLAZO DE ASCACIBAR PARA EMPATAR Centro de Villa y volea del Ruso para poner el 1-1 de Boca ante Recoleta. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/fgpio8LOKL — DSPORTS (@DSports) August 11, 2026

Comenzó el segundo tiempo con cambios en ambos equipos

Arruabarrena mandó a Sebastián Villa a la cancha en reemplazo de Lautaro Blanco. En Recoleta ingresaron Orlín Barreto por Paul Charpentier y José Espínola por Alexander Franco.

Final del primer tiempo: Boca pierde 1-0 ante Recoleta

Terminó la primera parte en Parque Patricios. Boca se fue al descanso abajo por 1-0 ante Recoleta, aunque cerró el primer tiempo con mayor presencia ofensiva y además quedó con un jugador más tras la expulsión de Wilfrido Báez.

46' 1T: Recoleta se quedó con diez jugadores

El árbitro revisó una acción a instancias del VAR y decidió expulsar a Wilfrido Báez por juego brusco grave. Recoleta quedó con diez futbolistas para afrontar el cierre del primer tiempo y toda la segunda mitad.

45' 1T: Boca empujó en busca del empate

El Xeneize mantuvo la presión sobre el área paraguaya y acumuló aproximaciones en los minutos finales. Recoleta resistió con varios despejes y sostuvo la ventaja mínima.

40' 1T: El palo le negó el empate a Boca

Milton Delgado protagonizó una de las situaciones más claras del Xeneize con un remate que se estrelló en el palo. Poco después, Tomás Aranda también intentó, pero no logró encontrar el arco.

35' 1T: Boca aumentó la presión sobre Recoleta

El equipo de Arruabarrena generó varias llegadas consecutivas. Ascacíbar exigió a Nelson Ferreira, mientras Leonel Flores y Leandro Paredes también buscaron el empate sin éxito.

30' 1T: Montero evitó el segundo de Recoleta

Recoleta estuvo cerca de ampliar la diferencia con dos intentos de Aldo González. Álvaro Montero respondió en una de las acciones y sostuvo a Boca en partido antes de que Merentiel volviera a probar en el arco contrario.

25' 1T: Boca se instaló cerca del área paraguaya

Boca consiguió varios tiros de esquina y comenzó a generar mayor peligro. Ayrton Costa tuvo una oportunidad que encontró una buena respuesta del arquero Nelson Ferreira, mientras Recoleta se replegó para defender el 1-0.

20' 1T: Boca busca el empate ante Recoleta

Tras quedar en desventaja, Boca comenzó a adelantar sus líneas y generó varias aproximaciones. Ascacíbar tuvo una de las oportunidades más claras con un remate desviado, mientras que Merentiel también probó y su disparo fue bloqueado por la defensa paraguaya. Recoleta resiste y mantiene el 1-0.

15' 1T: Boca aumenta la presión

El equipo de Arruabarrena se instaló con mayor frecuencia en campo rival y acumuló pelotas detenidas. Leonel Flores y Ayrton Costa intentaron con remates, aunque sin poder encontrar el empate.

10' 1T: Reacción de Boca tras el gol

Boca respondió al golpe inicial y comenzó a acercarse al arco paraguayo. Tomás Aranda exigió a Nelson Ferreira, mientras Recoleta debió recurrir a varios despejes para sostener la ventaja.

5' 1T: ¡GOL DE RECOLETA!

Pedro Ríos remató desde la puerta del área y la pelota se desvió en Leandro Lozano. El rebote modificó la trayectoria, dejó sin reacción a Álvaro Montero y terminó ingresando junto al palo derecho. Recoleta se puso 1-0 ante Boca.

🤯🇵🇾 RECOLETA YA LE GANA 1-0 A BOCA. pic.twitter.com/cTmKh3ryg8 — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 11, 2026

¡Comenzó el partido!

Boca y Recoleta ya juegan por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Cómo llegan Boca y Recoleta al cruce por Copa Sudamericana

Boca afronta un nuevo compromiso internacional luego de igualar ante Vélez por el Torneo Clausura. Para este encuentro, Rodolfo Arruabarrena convocó a 24 futbolistas y decidió disponer desde el inicio una formación con Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado en la mitad de la cancha, mientras que Miguel Merentiel será una de las principales referencias ofensivas.

Del otro lado estará Recoleta, una de las grandes sorpresas de esta edición de la Copa Sudamericana. El conjunto paraguayo consiguió avanzar directamente a los octavos de final después de terminar como líder de una zona que también integraron Santos de Brasil, con Neymar, y San Lorenzo.

Recoleta cerró aquella instancia con ocho puntos producto de una victoria y cinco empates, manteniéndose invicto durante toda la fase de grupos. Ahora buscará prolongar su buen desempeño internacional frente a Boca en Parque Patricios.

Formaciones confirmadas de Boca y Recoleta

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Recoleta: Nelson Ferreira; Blas Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Aldo González, Juan Franco, Ronal Domínguez, Pedro Ríos; Wilfrido Báez y Paul Charpentier. DT: Jorge González.