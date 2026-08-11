Confirmaron las nuevas fechas para los partidos de River ante Independiente Santa Fe

La Conmebol confirmó la reprogramación de la serie entre River e Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los partidos se disputarán los miércoles 19 y 26 de agosto.

El encuentro de ida se jugará el 19 de agosto, desde las 21.30 de Argentina, en el estadio El Campín de Bogotá. La revancha tendrá lugar una semana después, en el mismo horario, en el Monumental de Núñez.

Originalmente, el primer cruce estaba programado para el miércoles 12 de agosto en Colombia. Sin embargo, fue suspendido después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a distintas ciudades y provocó una grave emergencia.

Por qué se suspendieron los partidos

La Conmebol explicó que la decisión buscó preservar la seguridad de las delegaciones y respetar a las víctimas. La medida también alcanzó al encuentro de Copa Libertadores entre Deportes Tolima e Independiente del Valle.

Días y horarios de @SantaFe vs. @RiverPlate por los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/dXyuu1fBJa — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 11, 2026

La suspensión inicial obligó a River a cancelar el viaje hacia Bogotá y reorganizar la planificación del plantel. Con las nuevas fechas, la serie completa fue desplazada una semana respecto del calendario original.

El cotejo se jugará en el el estadio El Campín de Bogotá.

El ganador deberá quedar definido antes del comienzo de los cuartos de final, instancia prevista entre el 8 y el 15 de septiembre. La modificación reduce el margen entre ambas fases de la competencia continental.

Cómo cambia el calendario de River

El próximo compromiso del equipo dirigido por Eduardo Coudet será ante Argentinos Juniors, el domingo desde las 18 en el Monumental, por la quinta fecha del Torneo Clausura.

La postergación también le dará más tiempo de preparación a Thiago Almada. El mediocampista fue incluido en la lista para disputar la Sudamericana, pero su presencia en Bogotá generaba dudas por su reciente regreso de las vacaciones y la altura de la ciudad.

Con la nueva programación, River tendrá una semana adicional para preparar el primer partido. La llave comenzará el 19 de agosto en Colombia y se definirá el 26 ante su público en Núñez.