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El Muelle Isla avanza y recupera un espacio estratégico para el Puerto Ibicuy

La recuperación del Muelle Isla representa una oportunidad para volver a poner en funcionamiento una infraestructura que durante años no logró desarrollar todo su potencial.

11 de Agosto de 2026
Espacio estratégico para el Puerto Ibicuy.
Espacio estratégico para el Puerto Ibicuy. Foto: (GPER).

La recuperación del Muelle Isla representa una oportunidad para volver a poner en funcionamiento una infraestructura que durante años no logró desarrollar todo su potencial.

El Muelle Isla del Puerto Ibicuy avanza en su proceso de recuperación y puesta en valor. En este sentido, el Ente Autárquico Puerto Ibicuy realizó un nuevo recorrido por el predio para verificar el avance de los trabajos y acompañar el desarrollo de una obra que permitirá recuperar para la actividad portuaria un espacio de importancia estratégica.

 

El predio fue oportunamente concesionado y, desde el Puerto Ibicuy, se lleva adelante un seguimiento permanente de las tareas, con el objetivo de controlar su evolución y garantizar que el proceso avance de acuerdo con lo previsto.

La recuperación del Muelle Isla representa una oportunidad para volver a poner en funcionamiento una infraestructura que durante años no logró desarrollar todo su potencial. Su ubicación y sus características lo convierten en un activo relevante para ampliar las capacidades del Puerto Ibicuy y fortalecer su rol dentro del sistema logístico de la provincia.

 

La puesta en valor de infraestructura portuaria se inscribe, además, en una estrategia más amplia de fortalecimiento del Puerto Ibicuy como nodo estratégico de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Contar con infraestructura en mejores condiciones permite generar nuevas oportunidades para la producción, mejorar las condiciones logísticas, favorecer la llegada de inversiones y contribuir a la generación de empleo.

El gobernador Rogelio Frigerio ha planteado como una prioridad la recuperación y el aprovechamiento de la infraestructura estratégica de Entre Ríos, con una mirada orientada a potenciar la capacidad productiva y logística de la provincia.

 

Desde el Ente Autárquico Puerto Ibicuy se continúa acompañando y monitoreando el desarrollo de los trabajos, así como los distintos proyectos destinados a fortalecer la infraestructura y ampliar las capacidades del puerto.

La recuperación del Muelle Isla es un paso más en el objetivo de consolidar al Puerto Ibicuy como una herramienta para el desarrollo productivo de Entre Ríos.

Temas:

Ibicuy puerto isla muelle
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