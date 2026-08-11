Tini confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul y mostró la primera prueba del vestido de novia

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul y puso fin a meses de rumores sobre la boda. La cantante compartió en sus redes sociales un video en el que documentó su viaje a París para realizar la primera prueba de su vestido de novia y expresó su emoción por los preparativos.

La publicación estuvo acompañada por una frase que terminó de despejar las especulaciones. “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida, Rodrigo de Paul”, escribió la artista.

El video, de casi ocho minutos, comenzó antes de que Tini subiera al avión rumbo a Francia. Frente a cámara, explicó cuál era el motivo del viaje y anticipó que pretende compartir detalles de la preparación de la boda.

“Primera prueba para mi vestido”

“Bueno, amor, es primera prueba de vestuario para mi vestido. Estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día”, expresó.

La cantante prometió registrar el proceso y agregó: “Les voy a ir mostrando absolutamente todo”. Incluso bromeó sobre sus dificultades para documentar el viaje: “Vieron que yo no soy muy buena para estas cosas, me traje la cámara y el celular. Lo que me falta son esas luces, esas cosas que te iluminan. Pero bueno, es lo que hay”.

De hecho, el primer inconveniente apareció antes del despegue. La artista y quienes la acompañaban habían preparado un video mostrando todo lo que llevaban al viaje, pero descubrieron que la grabación no había quedado registrada.

El viaje rumbo a París

“Gente, acabamos de grabar y nada se grabó. O sea, hicimos todo un unboxing espectacular de todo lo que agarramos antes de subirnos al avión. Y cuando quería verlo no se había grabado nada. No lo puedo creer”, contó entre risas.

Una vez instalada en Francia, la artista volvió a hablar de la expectativa que le generaba el encuentro con quienes trabajan en la confección de su vestido. “Estoy en París. Primera prueba de vestido. Estoy superemocionada. Me acabo de despertar”, contó.

En ese momento, Tini todavía creía que el encuentro estaría destinado principalmente a elegir materiales. “Faltan horas para probarme. No para probarme, pues siento que voy a ver lo del tema de las telas y qué sé yo. Pero bueno, es un gran avance”, comentó.

La emoción antes de conocer el vestido

Durante la noche previa, Stoessel compartió junto a su amiga Carito algunos momentos de preparación y mostró su ansiedad por lo que ocurriría al día siguiente. “Mañana me pruebo. No paro de sonreír”, reconoció.

Finalmente llegó el momento esperado. Mientras se dirigía al atelier, la cantante anunció: “Hoy llegó el día. A la primera prueba del vestido de novia”.

Sin embargo, al ingresar se encontró con una sorpresa. Tini esperaba observar telas y comenzar a definir el diseño, pero descubrió que distintas partes del vestido ya estaban confeccionadas y listas para realizar las primeras pruebas.

“No te puedo mostrar nada”

“Amor, increíble. Yo pensé que iba a haber solamente telas. Me dijo que me probara”, relató sorprendida ante la cámara.

La artista evitó revelar detalles sobre el diseño elegido para preservar la sorpresa de la boda. Después de encontrarse con el vestido, expresó: “No te puedo mostrar nada, aparte es una locura la que me está pasando”.

El registro también mostró distintos momentos cotidianos del viaje junto a sus amigas, desde la estadía en el hotel y los preparativos personales hasta el desayuno y las conversaciones durante el vuelo.

Deberá regresar dos veces a París

Al finalizar el viaje, Tini reveló que el proceso de confección todavía demandará nuevas visitas a Francia. “Se termina, gente. Nos queda todavía volver dos veces. Fueron dos días. Mucho cambio horario, boludo, pero nos vinimos”, comentó.

La publicación significó así la confirmación más explícita de los planes de casamiento entre la cantante y el futbolista después de meses de versiones sobre una posible boda.

Con la referencia directa al “vestido de novia”, al “concepto del casamiento” y, finalmente, la dedicatoria a Rodrigo De Paul como “el amor de mi vida”, Tini convirtió los rumores en anuncio y comenzó a compartir públicamente el camino hacia la boda.