Lisandro Martínez, Emilia Mernes y otras figuras expresaron su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras

Los entrerrianos Emilia Mernes, oriunda de Nogoyá, y Lisandro Martínez, nacido en Gualeguay, se sumaron en las últimas horas a las publicaciones de artistas y personalidades que expresaron su rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional. A través de sus redes sociales, compartieron mensajes vinculados con la movilización convocada para este jueves 6 de agosto frente al Congreso, en coincidencia con el tratamiento de la iniciativa en el Senado.

La cantante y el defensor de la Selección Argentina difundieron un video de Amnistía Internacional AR que reúne imágenes de distintos paisajes del país, desiertos, montañas, océanos, playas, formaciones rocosas y atardeceres, acompañado por la frase: "Defender la tierra es defender los derechos humanos".

En el caso del futbolista de Gualeguay, además del video agregó el mensaje "Las tierras argentinas no se venden", junto a emojis de enojo. La publicación forma parte de la campaña impulsada por organizaciones que rechazan la modificación de la legislación vigente.

Más figuras del espectáculo fijaron postura

La convocatoria también encontró respaldo entre numerosos artistas e influencers que utilizaron sus redes sociales para expresar su posición frente al proyecto.

Una de las primeras en pronunciarse fue Lali Espósito, quien compartió en sus historias de Instagram una imagen difundida por el Observatorio de Tierras con la consigna "6 de agosto al Congreso. No a la Ley de Extranjerización". Horas después reforzó el mensaje con un video en el que llamó a participar de la movilización.

Ley de Tierras Lali "Nos encontramos el jueves en el Congreso. Para defender nuestra tierra, el agua, los recursos estratégicos". pic.twitter.com/AWqfZWz2VW — Sebas Tempone (@SebasTempone) August 5, 2026

"Nos encontramos el jueves en la plaza, en el Congreso, para defender nuestra tierra, el agua, nuestros recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí", expresó la cantante.

También Tini Stoessel se sumó a las publicaciones al compartir una imagen de la bandera argentina acompañada por la frase "La patria no se vende".

Mensajes desde las redes sociales

El músico Ca7riel utilizó una historia de Instagram para advertir: "Guarda que quieren vender la Patagonia", mientras que Dolores Fonzi difundió un mensaje convocando a manifestarse.

"Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Quieren vender todo. Nos vemos en la calle para frenar la embestida. ¡Basta! Convoquemos", escribió la actriz.

Por su parte, Dillom respaldó el rechazo durante un show que brindó junto a Milo J y Trueno en el Central Park de Nueva York, donde desplegó una bandera argentina con la inscripción "La patria no se vende". En tanto, el influencer Martín Cirio, conocido como La Faraona, también replicó publicaciones vinculadas con la convocatoria.

La movilización nacional está prevista para este jueves frente al Congreso, donde el Senado debatirá el proyecto que propone modificaciones a las leyes de Tierras Rurales, Expropiaciones, Desalojos y Manejo del Fuego. La iniciativa generó un amplio rechazo de organizaciones ambientales, de derechos humanos y de referentes del deporte, la música y el espectáculo, quienes utilizaron sus redes sociales para fijar posición sobre el tema.