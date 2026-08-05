“El turismo de eventos es un rubro que crece en el país y particularmente en Entre Ríos”

REDACCIÓN ELONCE
Así lo indicó Jorge Satto a Elonce en el marco de la participación de Provincia por tercer año consecutivo en Meet Up Argentina, el principal encuentro del turismo de reuniones del país. Además, ya trabaja para aprovechar el impacto regional que tendrá la visita del papa León XIV.
Entre Ríos participa de Meet Up Argentina 2026, el principal encuentro nacional de la industria del turismo de reuniones, donde promociona su infraestructura y capacidad para recibir congresos, convenciones y eventos. El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto, destacó que este segmento continúa creciendo y representa una oportunidad estratégica para la provincia.
El funcionario explicó a Elonce que la provincia asiste por tercer año consecutivo al evento, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de destinos de todo el país especializados en el turismo de reuniones.
Un segmento que gana protagonismo
Satto señaló que el turismo de congresos y convenciones se consolidó como uno de los sectores con mayor crecimiento dentro de la actividad turística y aseguró que Entre Ríos logró posicionarse como un destino competitivo para este tipo de encuentros.
Como antecedente, recordó la realización del 50° Congreso Nacional de FAEVyT, que reunió a más de 1.200 agentes de viajes y autoridades nacionales y provinciales del sector en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) en Paraná.
"Eso nos dio certezas y nos mostró hacia el resto del país como un destino posible", sostuvo.
Municipios que amplían la oferta
El titular del EMTURER indicó que distintas ciudades entrerrianas participan del encuentro ofreciendo sus espacios e infraestructura para albergar eventos de diferentes escalas.
Entre ellas mencionó a Paraná, Gualeguaychú, Colón, Concordia, Victoria, Villaguay, Villa Elisa y Federación, que cuentan con hoteles, centros de convenciones y espacios públicos aptos para reuniones, congresos y encuentros profesionales.
Asimismo, destacó que la ubicación estratégica de Entre Ríos, cercana a grandes centros emisores como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, representa una ventaja competitiva al reducir costos de traslado y alojamiento para los organizadores.
Turismo de reuniones y experiencias
Satto explicó a Elonce que este segmento no solo contempla el desarrollo de congresos o convenciones, sino también la posibilidad de complementar esas actividades con propuestas turísticas.
En ese sentido, remarcó que la provincia ofrece alternativas vinculadas al turismo de naturaleza, termas, gastronomía, actividades culturales y recreativas para quienes acompañan a los asistentes de cada evento.
Expectativa por la visita del papa León XIV
Durante la entrevista, Satto también se refirió a la visita que el papa León XIV realizará en noviembre a Uruguay, con una escala en Paysandú, frente a la costa entrerriana.
El funcionario consideró que la llegada del Pontífice tendrá un fuerte impacto regional y aseguró que la provincia ya comenzó a trabajar para aprovechar ese movimiento turístico.
Indicó que ciudades como Colón, Concepción del Uruguay y otras localidades cercanas buscarán ofrecer alojamiento y servicios para quienes viajen a participar del acontecimiento religioso.
"Seguramente se va a ver desbordada Paysandú y mucha gente de la región va a preferir encontrarse con el Santo Padre allí antes que viajar a ciudades más grandes", afirmó.