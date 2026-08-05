Abren una nueva inscripción para familias que deseen adoptar en Entre Ríos

El RUAER realizará reuniones informativas obligatorias el 14 de agosto en Paraná, Concordia y Gualeguaychú. Luego abrirá una nueva convocatoria para inscribirse en el Registro de Adoptantes, mientras busca familias para 95 niños, niñas y adolescentes.
El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) abrirá del 18 al 31 de agosto una nueva convocatoria para personas interesadas en incorporarse al Registro de Adoptantes. Antes de iniciar el trámite, los aspirantes deberán participar de un encuentro informativo obligatorio que se realizará el 14 de agosto en forma simultánea en Paraná, Concordia y Gualeguaychú.
La convocatoria está destinada exclusivamente a residentes de Entre Ríos y constituye la tercera instancia de inscripción prevista para este año.
Reuniones informativas obligatorias
Las reuniones presenciales comenzarán a las 14 y representan el primer paso para quienes deseen iniciar el proceso de inscripción. Durante el encuentro se brindará información sobre el procedimiento administrativo, los requisitos legales y la realidad de la adopción, con especial énfasis en las responsabilidades que implica integrar el Registro.
En el caso de las parejas, la participación será obligatoria para ambos integrantes.
Las personas interesadas deberán realizar una preinscripción mediante un formulario habilitado por el RUAER, donde podrán elegir la sede que les resulte más conveniente entre Paraná, Concordia y Gualeguaychú. Posteriormente recibirán por correo electrónico la dirección exacta del encuentro.
Búsqueda de familias para 95 chicos
Actualmente, el RUAER trabaja en la búsqueda de familias para 95 niños, niñas y adolescentes que esperan una oportunidad de integración familiar.
Del total, 61 tienen entre 0 y 12 años, mientras que 34 son adolescentes de entre 13 y 17 años.
Desde el organismo señalaron que la mayoría supera los ocho años de edad, integra grupos de hermanos que deben permanecer unidos y alrededor del 35 % cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Cómo continúa el proceso
Una vez finalizada la reunión informativa, los aspirantes podrán completar la segunda etapa del trámite, que consistirá en la carga de un nuevo formulario y la presentación de la documentación exigida por la normativa vigente.
Esta instancia estará habilitada entre el 18 y el 31 de agosto, período durante el cual se confeccionarán los legajos de quienes soliciten su incorporación al Registro.
Toda la información sobre requisitos, documentación y modalidades de inscripción se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio Público de la Defensa.
Contactos
Quienes deseen realizar consultas, pueden comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 13, a los teléfonos: (0343) 4209575/76, por correo electrónico a ruaer@jusentrerios.gov.ar o a través de mensajes por Whatsapp al 549 343 5329475. También están disponibles las redes sociales: Instagram: @ruaer_mpd y Facebook: Registro de Adoptantes de Entre Ríos – RUAER.