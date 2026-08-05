Frigerio inauguró el nuevo edificio de la escuela secundaria del Bicentenario de Paraná

Frigerio inauguró el nuevo edificio de la escuela del Bicentenario, que cuenta con aulas, talleres, SUM y espacios pedagógicos. La obra demandó una inversión superior a $1.851 millones y permitirá ampliar las vacantes ante el crecimiento de la matrícula.
Frigerio inauguró el nuevo edificio de la escuela del Bicentenario, una obra destinada a mejorar las condiciones educativas y ampliar la capacidad de la institución ante el crecimiento de la matrícula en la zona este de Paraná. El gobernador Rogelio Frigerio encabezó el acto junto a autoridades provinciales, municipales y representantes de la comunidad educativa.
La construcción demandó una inversión total de 1.851.498.201 pesos y contó con financiamiento de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), dentro del programa Vuelta al Aula. Los trabajos fueron ejecutados a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.
Durante la inauguración, Frigerio destacó las características de las nuevas instalaciones. El mandatario calificó al establecimiento como “una obra increíble, de las escuelas más lindas que visité” y puso de relieve especialmente el Salón de Usos Múltiples construido para las actividades de la comunidad educativa.
Frigerio destacó la continuidad de la obra
El gobernador también remarcó que el proyecto pudo finalizarse pese a los inconvenientes financieros atravesados desde su comienzo, en noviembre de 2022. En ese sentido, valoró “la continuidad de las obras, que es muy importante de un ejercicio al otro, de una administración a la otra, que permite que esto sea una realidad”.
Frigerio mencionó además la intervención realizada por la Municipalidad en el espacio público ubicado frente al establecimiento. “La puesta en valor que hizo el municipio de Paraná a la plaza que está frente a la escuela, que me dijo la directora que la utilizan para realizar actividades físicas. Son dos buenas noticias”, afirmó.
La intendenta Rosario Romero, por su parte, destacó la decisión del Ejecutivo provincial de completar los trabajos y señaló la importancia estratégica de contar con infraestructura educativa en un sector de expansión urbana. “Paraná crece hacia el este y hacia el sur; entonces, esto que es el este de la ciudad necesitaba la escuela”, sostuvo.
Una institución que funcionaba sin edificio propio
Hasta ahora, la escuela secundaria del Bicentenario desarrollaba sus actividades en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 196 Marcelino Román. El incremento de estudiantes y la implementación de la jornada extendida en el nivel primario habían generado dificultades para disponer de los espacios necesarios.
El nuevo inmueble fue proyectado para albergar a la matrícula existente y, al mismo tiempo, posibilitar una ampliación de la oferta educativa. De esta manera, se prevé generar nuevas vacantes para responder a la demanda de una amplia zona de influencia de la capital entrerriana.
Romero recordó las condiciones en las que funcionaba anteriormente la secundaria y contrastó esa situación con las nuevas instalaciones. “Hoy tenemos una escuela de excelencia con un equipamiento impresionante. Es un llamador a la educación”, manifestó durante el acto.
El sueño de contar con un espacio propio
La directora de la institución, Evangelina Zanetti, expresó la emoción de la comunidad educativa por la concreción de un proyecto que atravesó años de gestiones. La docente consideró un orgullo “lograr hoy el sueño, después de tantos años, de tener nuestro espacio propio”.
Zanetti resaltó también la importancia de disponer de instalaciones adecuadas para estudiantes y docentes. En ese marco, afirmó que contar con un edificio de esas características representa “realmente lo que la educación pública merece, tener un espacio de calidad”.
La obra había comenzado el 22 de noviembre de 2022 y, al inicio de la actual administración provincial, registraba un avance del 48,94 por ciento. Los trabajos estuvieron a cargo de Peterson Construcciones y finalizaron el 17 de noviembre de 2025.
Cómo es el nuevo edificio escolar
Las instalaciones cuentan con aulas y talleres, además de espacios específicos para el centro de estudiantes, gabinete pedagógico y quiosco. También se incorporaron sectores destinados al funcionamiento administrativo y pedagógico de la institución.
El área de gobierno y gestión dispone de dirección, vicedirección, secretaría y sala de docentes. A su vez, uno de los principales espacios del establecimiento es el Salón de Usos Múltiples, equipado con cocina, sanitarios y depósito para el desarrollo de distintas actividades.
Del acto participaron también el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca; y el coordinador ejecutivo de la Unidad Ejecutora Provincial, Hernán Marcó, junto a docentes, estudiantes y miembros de la comunidad educativa.