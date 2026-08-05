Sortearon a 8.000 entrerrianos que podrán ser jurados populares durante 2027

El Poder Judicial sorteó a 4.000 mujeres y 4.000 varones de toda Entre Ríos para conformar el padrón de potenciales jurados de 2027. Desde las próximas semanas comenzarán a contactar a los seleccionados para verificar que cumplan los requisitos.
El sorteo de 8.000 entrerrianos que podrán ser jurados populares durante 2027 se realizó este miércoles en la sede del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), con el objetivo de conformar el nuevo padrón para los juicios penales que se desarrollarán en la provincia. Fueron seleccionadas 4.000 mujeres y 4.000 varones.
El procedimiento se efectuó de manera pública, por jurisdicción y sexo, a partir del registro general actualizado de electores de Entre Ríos. La nómina reemplazará al padrón actualmente vigente, que finalizará su validez el próximo 31 de diciembre.
Antes del sorteo, Fermín Bilbao, coordinador de Juicio por Jurados del Poder Judicial, explicó a Elonce que se trató del quinto procedimiento anual realizado desde la implementación de este sistema. “Vamos a buscar conformar el padrón de los potenciales jurados que van a participar en los próximos juicios que se van a desarrollar a partir del año 2027”, señaló.
Igual cantidad de mujeres y varones
Bilbao detalló que la selección respetó la igualdad de género establecida para la integración del padrón. “Se ha establecido como cantidad para sortear unos 8.000 electores, 4.000 del género femenino y 4.000 del género masculino en toda la provincia”, explicó.
La cantidad de personas seleccionadas en cada jurisdicción estuvo relacionada con el volumen previsto de juicios por jurados y con el número de electores disponibles en cada padrón.
Paraná concentró la mayor cantidad, con 1.420 potenciales jurados, mientras que Concordia tuvo 1.060. Para Concepción del Uruguay y Gualeguay fueron seleccionadas 800 personas en cada jurisdicción y para Gualeguaychú, 700.
Cómo se distribuyeron los sorteados
En San José de Feliciano, Chajarí, Federación, Federal, La Paz, Diamante, Nogoyá, Victoria y Colón fueron seleccionadas 266 personas en cada jurisdicción.
Por su parte, San Salvador, Villaguay y Rosario del Tala contarán con 182 potenciales jurados cada una. En Islas del Ibicuy y Villa Paranacito fueron sorteadas 140 personas en cada jurisdicción.
El acto fue transmitido en vivo por el Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), mediante streaming y a través de su canal de YouTube.
Qué ocurrirá ahora con las personas sorteadas
Bilbao aclaró que haber resultado sorteado no implica automáticamente que la persona integre un jurado. Antes del procedimiento se realizó una primera depuración del padrón para excluir a quienes presentan incompatibilidades legales, pero ahora comenzará una segunda instancia de verificación.
“Nos vamos a contactar con cada uno de los que resultaron sorteados para hacer un filtro mayor, que ya tiene que ver con un doble control de esta primera depuración”, indicó el funcionario judicial.
En esa etapa podrán detectarse circunstancias que el Poder Judicial no conocía previamente, como enfermedades, modificaciones laborales, cambios de domicilio u otras situaciones que puedan impedir que una persona desempeñe la función.
Los seleccionados comenzarán a ser contactados
Desde el Poder Judicial anticiparon que las comunicaciones comenzarán durante las próximas semanas y podrán realizarse por diferentes vías.
“Vamos a empezar a contactar a aquellos cuyo número ha salido sorteado por distintos medios: telefónicos, vía WhatsApp o personalmente”, explicó Bilbao a Elonce.
Por ese motivo, pidió que quienes hayan resultado seleccionados estén atentos a las comunicaciones oficiales que puedan recibir. Una vez completadas las verificaciones se confeccionará el listado definitivo de ciudadanos habilitados para intervenir en los juicios por jurados durante 2027.
Ser jurado es una carga pública y un derecho
Bilbao también explicó la responsabilidad que implica para un ciudadano ser convocado a integrar un tribunal popular. Según recordó, la legislación provincial establece que desempeñarse como jurado constituye una carga pública.
“Ser jurado es una carga pública, pero no solo una carga pública, es decir, este deber cívico de representar en este caso al Poder Judicial como jurado, sino también que es un derecho”, sostuvo.
La participación ciudadana mediante este mecanismo permite que personas seleccionadas del padrón electoral intervengan en la decisión sobre la culpabilidad o no culpabilidad de acusados en determinados procesos penales contemplados por la legislación.
Autoridades que controlaron el sorteo
El contralor del procedimiento estuvo a cargo de la titular de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sandra Taborda, mientras que la actividad fue coordinada por Fermín Bilbao.
También participaron como veedores el fiscal Leandro Dato, en representación del Ministerio Público Fiscal; el defensor oficial Gaspar Reca Ríos, por el Ministerio Público de la Defensa; y Carla Cussimano, de la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer), en representación de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la temática.
Además, estuvo presente el escribano del IAFAS Julio César Saurín. La participación de los diferentes organismos y representantes estuvo contemplada en el artículo 18 de la Ley provincial Nº 10.746, que regula el sistema de juicio por jurados en Entre Ríos.
El resultado del sorteo: