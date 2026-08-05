Confirmaron la esperada visita del papa León XIV a la Argentina: visitará Córdoba, Luján y Buenos Aires

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, como parte de una extensa gira apostólica que también incluirá Uruguay y Perú. Durante su permanencia en el país recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque todavía no se difundieron los horarios ni las actividades que encabezará en cada ciudad.

La confirmación fue realizada este miércoles por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. El vocero indicó que el Pontífice aceptó las invitaciones formuladas por los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los tres países.

“El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, informó Bruni. De esta manera, el Vaticano confirmó oficialmente una visita sobre la que existían gestiones y versiones desde hacía varias semanas.

Cuándo llegará el Papa a la Argentina

La gira latinoamericana comenzará el 6 de noviembre en Uruguay. Allí, León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida antes de trasladarse a territorio argentino durante la jornada del domingo 8.

El papa León XIV permanecerá poco más de tres días en la Argentina. Su recorrido incluirá la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país por la presencia de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El miércoles 11 de noviembre continuará su viaje hacia Perú, país donde desarrolló gran parte de su tarea pastoral antes de ser elegido Pontífice. La etapa peruana se extenderá hasta el 17 e incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

Por el momento, no se informó en qué orden visitará las ciudades argentinas ni cuáles serán los lugares elegidos para las celebraciones y reuniones. Esos detalles formarán parte del programa oficial que difundirá próximamente la Santa Sede.

La primera visita papal en 39 años

La llegada del papa León XIV tendrá un carácter histórico porque será la primera visita de un Pontífice a la Argentina desde 1987. El último en arribar al país fue Juan Pablo II, quien realizó dos viajes durante su pontificado.

La primera visita de Juan Pablo II se produjo en junio de 1982, durante la guerra de Malvinas. Cinco años después regresó y recorrió distintas provincias entre el 6 y el 12 de abril de 1987.

Francisco, elegido Papa en marzo de 2013, nunca pudo concretar un viaje a su país natal durante los 12 años de su pontificado. Aunque recibió varias invitaciones y manifestó reiteradamente su cercanía con la Argentina, priorizó otros destinos y la visita quedó pendiente.

Las gestiones para concretar el viaje

Las autoridades argentinas habían invitado al Pontífice en diferentes oportunidades desde el inicio de su papado. La primera invitación formal fue realizada por el entonces canciller Gerardo Werthein durante una reunión posterior a la ceremonia de inicio de su ministerio.

Posteriormente, el presidente Javier Milei reiteró la invitación durante un encuentro en el Vaticano. En febrero de este año, el canciller Pablo Quirno también le entregó una carta firmada por el mandatario argentino.

Robert Prevost fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025. Nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, desarrolló buena parte de su vida sacerdotal en Perú, donde trabajó como misionero y posteriormente se desempeñó como obispo de Chiclayo.

La confirmación abre ahora una etapa de organización conjunta entre el Vaticano, el Gobierno nacional, las provincias y las autoridades eclesiásticas. También se prepararán los operativos de seguridad y recepción para las actividades que se realizarán en Buenos Aires, Córdoba y Luján.