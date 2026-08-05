Declararon Fiesta Provincial a la Fiesta del Sábalo y Regionales de Victoria

El Gobierno de Entre Ríos otorgó el reconocimiento a la celebración que tendrá su quinta edición el 10 y 11 de octubre. Habrá gastronomía, música, emprendedores y actividades vinculadas a la pesca artesanal, con entrada gratuita.
El Gobierno de Entre Ríos declaró Fiesta Provincial a la Fiesta del Sábalo y Regionales, celebración que se desarrolla en Victoria y que este año tendrá su quinta edición. El encuentro se realizará los días 10 y 11 de octubre de 2026 en el Predio de la Vieja Estación, con entrada libre y gratuita.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto Nº 1895/26, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. La declaración tendrá una vigencia de cinco años, tras lo cual deberá actualizarse la solicitud para mantener esa categoría.
La iniciativa para obtener el reconocimiento fue impulsada por la Dirección Municipal de Turismo de Victoria y el Ente Mixto Victoria Turismo (EMVITUR). Entre los fundamentos, se destacó el crecimiento que experimentó la celebración desde su primera edición, realizada en 2022.
Una celebración que tendrá su quinta edición
La Fiesta del Sábalo y Regionales reunió durante sus cuatro ediciones anteriores a artistas, emprendedores, feriantes, trabajadores de la pesca artesanal, cocineros y diferentes representantes de los sectores cultural, social y turístico.
Uno de sus principales objetivos es poner en valor al sábalo como parte de la identidad regional y recuperar tradiciones vinculadas a la pesca y la gastronomía. A ello se suman productos característicos de la zona, entre los que se encuentran los provenientes de viñedos y bodegas.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial señaló que el encuentro conjuga “la gastronomía, la música, lo popular y tradicional” con las propuestas turísticas y culturales de la región. También destacó su aporte a la difusión de las islas y humedales.
Qué habrá en la Fiesta del Sábalo y Regionales
La quinta edición se desarrollará durante dos jornadas y contará con diferentes propuestas destinadas tanto a residentes como a turistas que lleguen a la ciudad durante el fin de semana.
Según se adelantó oficialmente, habrá senderos de emprendedores, stands educativos, espacios de áreas municipales, charlas temáticas y espectáculos musicales. La gastronomía volverá a ocupar un lugar central dentro de la programación.
Entre las actividades previstas se encuentran un concurso de asadores de pescado, una masterclass de cocina de pescado y un patio gastronómico, donde el sábalo será uno de los principales protagonistas.
Entrada libre y gratuita
La celebración mantendrá el acceso libre y gratuito. De acuerdo con el decreto, su financiamiento estará contemplado por el Ente Mixto Victoria Turismo y la Municipalidad de Victoria, además de gestiones de subsidios provinciales, aportes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), patrocinadores privados y auspiciantes.
El Gobierno entrerriano destacó además que la fiesta incrementó su popularidad con el paso de las ediciones y se consolidó como un atractivo turístico y cultural que convoca tanto a habitantes de la región como a visitantes provenientes de distintos puntos del país.
La declaración como Fiesta Provincial constituye un nuevo reconocimiento institucional para el evento. En 2024 y 2025 había sido declarado de Interés Turístico, mientras que mediante el Decreto Nº 577/25 obtuvo la declaración de Interés Provincial.
La declaración tendrá vigencia por cinco años
En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo consideró que este tipo de celebraciones contribuyen a promover el turismo y permiten visibilizar el patrimonio cultural y las costumbres de las diferentes regiones entrerrianas.
Finalmente, el artículo primero del decreto estableció formalmente la categoría de “Fiesta Provincial” para la “Fiesta del Sábalo y Regionales”, mientras que el segundo determinó que el reconocimiento tendrá una duración de cinco años.
De esta manera, la quinta edición del encuentro llegará en octubre con una nueva categoría provincial y una programación que volverá a combinar pesca artesanal, gastronomía, producción regional, música, cultura y turismo.