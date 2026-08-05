Los cheques rechazados volvieron a crecer y alcanzaron los 159.000 en junio

La cantidad de cheques rechazados volvió a crecer en junio y alcanzó los 159.000 casos, cifra que se aproxima a los 160.000. Fueron alrededor de 20.000 más que en mayo y unos 30.000 por encima del registro correspondiente al mismo mes del año pasado.

El incremento interanual fue del 23,7%, mientras que el valor total de los documentos rechazados ascendió a $521.770 millones. Este último indicador presentó una suba nominal del 49% y un crecimiento real del 12%, una vez descontado el efecto de la inflación.

Los datos surgen de las estadísticas del sistema financiero relevadas por el Banco Central, que recibe diariamente información de las entidades sobre los documentos rechazados. Además de los tradicionales, el relevamiento contempla los cheques electrónicos utilizados por empresas y particulares.

Los rechazos por falta de fondos crecieron un 57%

El deterioro fue mayor entre los documentos que no pudieron pagarse por falta de fondos. Durante junio se contabilizaron 105.000 casos, unos 38.000 más que un año atrás, lo que representó un incremento interanual del 57,3%.

El monto involucrado en este grupo llegó a $341.467 millones, con una variación nominal del 77% y una suba real del 33%. El indicador expone las dificultades que atraviesan numerosas empresas para reunir el dinero necesario antes de la fecha pactada de cobro.

Junio también interrumpió una secuencia de tres meses consecutivos de bajas. Después del récord de 327.000 rechazos alcanzado en febrero, la cifra había descendido a 153.000 en marzo, 148.000 en abril y 139.000 en mayo. El último registro marcó así un nuevo cambio de tendencia.

Ventas débiles y financiamiento más caro

Especialistas vinculan el aumento con el estancamiento de sectores orientados al mercado interno, la pérdida de rentabilidad y el elevado costo del crédito. Las pymes aparecen entre las más afectadas debido a que utilizan este instrumento para financiar compras, pagar proveedores y sostener su capital de trabajo.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, señaló que la cantidad de cheques rechazados registró un fuerte crecimiento durante el último año y luego “se estabilizó en niveles elevados”.

Desde el sector empresario también relacionaron la situación con la falta de recuperación de las ventas. Una fuente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa explicó que, ante una recaudación insuficiente, algunas firmas no consiguen cubrir los documentos emitidos ni los descubiertos bancarios.

El aumento de los encajes bancarios, la menor liquidez disponible y el encarecimiento de los adelantos en cuenta corriente y del descuento de cheques completan el escenario que presiona sobre la cadena de pagos.

La proporción se mantiene cerca del 3%

A pesar del aumento en términos absolutos, la proporción de documentos rechazados sobre el total compensado se mantiene cercana al 3%, con una leve tendencia descendente. En los casos vinculados exclusivamente con falta de fondos, el porcentaje ronda el 2%.

Los niveles continúan siendo elevados en términos históricos, aunque todavía se encuentran por debajo de los máximos observados durante la pandemia y en la crisis económica de 2018 y 2019. El dato de junio muestra, sin embargo, que las dificultades financieras persisten y afectan especialmente a las empresas con menor acceso al crédito.