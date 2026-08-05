Cáritas lanzó en Concordia el Mes de la Infancia con una convocatoria federal

La campaña "Plantamos Bandera por la Infancia" promoverá durante agosto acciones en todo el país para fortalecer los derechos de niñas, niños y adolescentes y fomentar su desarrollo integral.
En el marco de sus 70 años de servicio junto a las comunidades más vulnerables, Cáritas Argentina lanzó una nueva edición de la campaña "Plantamos Bandera por la Infancia", una iniciativa que durante agosto buscará movilizar a organizaciones, instituciones, parroquias, empresas y comunidades de todo el país para poner a las niñas, niños y adolescentes "en el centro de la vida social".
El lanzamiento nacional tuvo como sede la ciudad entrerriana de Concordia, donde este 2 de agosto se desarrolló un gran encuentro comunitario organizado por la diócesis local junto con Cáritas Argentina.
"La propuesta busca visibilizar la importancia del cuidado, la protección y el acompañamiento de la infancia, promoviendo espacios seguros donde puedan crecer con dignidad, afecto y esperanza", señalaron desde la organización.
Participaron entre 1.000 y 1.400 niñas, niños y adolescentes, junto con sus familias y voluntarios, quienes compartiron actividades recreativas, deportivas, artísticas y comunitarias en el Corsódromo de Concordia.
Una realidad que interpela
La campaña nace en respuesta a una situación social que Cáritas considera preocupante.
"La respuesta a esta realidad debe ser colectiva", sostienen desde la institución al advertir que la pobreza infantil continúa afectando a millones de chicos en la Argentina.
Según datos citados por Cáritas, difundidos por Unicef, 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes viven en hogares pobres y cerca de 1,1 millones lo hacen en condiciones de indigencia. Además, recuerdan que "más del 40% de la población de entre 0 y 14 años se encuentra por debajo de la línea de la pobreza de forma sostenida desde hace una década", mientras que Unicef estimó que el 53,6% de los niños y adolescentes se encontraba en situación de pobreza hacia fines de 2025.
Una invitación a todo el país
Durante todo agosto, la campaña convocará a escuelas, clubes, parroquias, municipios, empresas y organizaciones sociales a "plantar una bandera por la infancia" como signo visible del compromiso con sus derechos.
La propuesta contempla jornadas recreativas, encuentros comunitarios, actividades artísticas, espacios de reflexión y acciones de participación en las que las propias niñas, niños y adolescentes sean protagonistas.
Asimismo, Cáritas invitó a compartir las iniciativas en redes sociales mediante el hashtag #PlantamosBanderaPorLaInfancia, con el propósito de fortalecer una red federal comprometida con el cuidado y la promoción de la infancia.
La entidad recordó que la campaña se consolidó en los últimos años como una propuesta de alcance nacional, luego de las ediciones realizadas en River Plate (2024) y Tucumán (2025), y destacó que la elección de Concordia como sede del lanzamiento reafirma "el carácter federal de la iniciativa y el protagonismo de las diócesis" en esta tarea compartida.