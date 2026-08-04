Créditos Raíces: más de 2.000 familias entrerrianas se inscribieron en la convocatoria 2026

El programa Créditos Raíces cerró su convocatoria 2026 con más de 2.000 familias inscriptas en Entre Ríos. El IAPV iniciará ahora la evaluación de las solicitudes para acceder a créditos hipotecarios a tasa cero destinados a construir, ampliar o refaccionar viviendas.
Créditos Raíces cerró su convocatoria 2026 con más de 2.000 familias inscriptas en toda la provincia de Entre Ríos. Tras finalizar el período de recepción de solicitudes, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) comenzará el proceso de análisis y evaluación de la documentación presentada, mientras que una nueva convocatoria se abrirá durante 2027.
Desde el organismo destacaron que la cantidad de inscriptos confirmó el interés de las familias entrerrianas por acceder a una herramienta de financiamiento destinada a construir, ampliar, terminar o refaccionar una vivienda mediante un sistema de créditos accesibles y previsibles.
El programa está orientado a personas que ya cuentan con un terreno o una vivienda propia y necesitan financiamiento para concretar un proyecto habitacional. En ese marco, el IAPV remarcó que Créditos Raíces se consolidó como una política pública destinada a acompañar a quienes buscan mejorar sus condiciones de acceso a la vivienda.
Dos líneas de financiamiento
La operatoria contempla dos líneas de crédito con diferentes destinos. La primera está dirigida a quienes poseen un terreno escriturado y proyectan construir su vivienda única, familiar y permanente.
En este caso, los montos máximos varían según las características del proyecto. El programa prevé hasta 26.400 UVI para monoambientes, 36.400 UVI para viviendas de un dormitorio y 46.000 UVI para unidades de dos dormitorios. El plazo de devolución puede extenderse hasta 25 años.
La segunda línea está destinada a propietarios que necesiten finalizar una obra, ampliar espacios o realizar mejoras habitacionales. En este caso, el financiamiento alcanza un máximo de 20.000 UVI y contempla un plazo de devolución de hasta diez años.
Cómo funciona el programa
Créditos Raíces otorga créditos hipotecarios a tasa cero. Sin embargo, las cuotas se actualizan mediante la Unidad de Vivienda (UVI), un índice elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que refleja la evolución del costo de la construcción.
Además, el esquema establece que la cuota mensual no podrá superar el 20% de los ingresos del beneficiario, con el objetivo de mantener condiciones de pago acordes a la capacidad económica de cada familia.
Otra de las características del programa es que el acceso no depende de sorteos. La adjudicación se define a partir de una evaluación económica, financiera, técnica y documental de cada solicitud presentada.
Comienza la etapa de evaluación
Con el cierre de la convocatoria, el IAPV iniciará ahora el análisis integral de cada expediente para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en ambas líneas de financiamiento.
Los equipos técnicos y administrativos revisarán la documentación presentada antes de avanzar con la aprobación de los proyectos que resulten aptos para acceder al crédito.
Desde el organismo confirmaron que la próxima convocatoria de Créditos Raíces se realizará durante 2027, cuando se habilite un nuevo período para que más familias entrerrianas puedan inscribirse y acceder a esta herramienta de financiamiento destinada a impulsar la construcción y el mejoramiento de viviendas.