Concordia volvió a registrar el mayor índice de pobreza entre las ciudades del país, según un informe

La pobreza en Concordia volvió a ubicarse como la más alta entre los principales aglomerados urbanos de la Argentina durante el primer trimestre de 2026. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 52,5% de la población de la ciudad vive en situación de pobreza, mientras que el 11,2% se encuentra en la indigencia.

Los datos fueron elaborados a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec y reflejaron un deterioro de los indicadores sociales en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y la aceleración de la inflación durante los primeros meses del año.

Con ese registro, Concordia volvió a ocupar el primer lugar del ranking nacional de pobreza, consolidándose como el aglomerado urbano con la mayor proporción de habitantes que no alcanzan a cubrir la canasta básica total.

Concordia encabezó el ranking nacional

Detrás de Concordia se ubicaron Gran Resistencia, con el 49,7% de pobreza; Posadas, con el 42,6%; Gran Santa Fe, con el 39,7%; y Corrientes, con el 38,4%.

En cuanto a la indigencia, Concordia también se posicionó entre las ciudades con los peores indicadores sociales del país. El informe estimó que el 11,2% de sus habitantes no logró cubrir siquiera la canasta básica alimentaria.

En este indicador, Gran Resistencia encabezó el ranking con un 24,3%, seguida por Concordia (11,2%), Posadas (10,7%), Gran Santa Fe (10,4%) y Corrientes (9,1%).

La pobreza volvió a crecer en el país

A nivel nacional, el Observatorio de la Deuda Social Argentina estimó que la pobreza alcanzó al 30% de la población durante el primer trimestre de 2026, mientras que la indigencia llegó al 6,5%.

Ambos indicadores mostraron un incremento respecto del último trimestre de 2025. La pobreza aumentó 0,1 puntos porcentuales, mientras que la indigencia creció 0,4 puntos porcentuales.

El estudio vinculó este deterioro con la caída del poder de compra de los ingresos y la aceleración inflacionaria registrada durante el comienzo del año.

Más de un millón de nuevos pobres

El informe también estimó que la cantidad de argentinos en situación de pobreza aumentó en aproximadamente 1,3 millones de personas entre el tercer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026.

La comparación se realizó entre esos dos períodos porque ambos no están afectados por el pago del aguinaldo, lo que permite analizar con mayor precisión la evolución de los ingresos reales de los hogares.

Los resultados volvieron a evidenciar las profundas desigualdades sociales entre los distintos aglomerados urbanos del país y ubicaron nuevamente a Concordia como la ciudad con el mayor índice de pobreza de la Argentina y con el segundo porcentaje más alto de indigencia entre los principales centros urbanos.