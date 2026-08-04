Pymes entrerrianas "piden igualdad de condiciones para defender la economía regional" ante compras en el exterior

REDACCIÓN ELONCE
Las pymes entrerrianas manifestaron su preocupación por promociones bancarias destinadas a compras en plataformas del exterior. La Federación Económica de Entre Ríos pidió incentivos similares para el comercio local y propuso abrir una mesa de trabajo.
Las pymes entrerrianas reclamaron "igualdad de condiciones" frente a las promociones y descuentos destinados a compras en plataformas electrónicas del exterior y solicitaron medidas que fortalezcan el consumo dentro de la provincia. La Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) advirtió sobre el impacto que estos beneficios podrían generar en el comercio y los servicios locales.
El planteo surgió luego de la implementación de descuentos del 20% para operaciones realizadas en plataformas internacionales por parte del banco provincial. Desde la entidad empresaria expresaron su “sincera preocupación” y señalaron que los incentivos deberían contemplar también a los establecimientos provinciales.
La Federación aclaró que reconocía la autonomía de la entidad financiera para definir sus estrategias comerciales por tratarse de una banca privada. No obstante, destacó “la profunda vinculación histórica e institucional que el banco mantiene con nuestra comunidad y sus sectores productivos”.
Reclamo por igualdad de condiciones
Uno de los principales argumentos de FEDER estuvo relacionado con la competencia comercial. Según sostuvo, los beneficios exclusivos para plataformas extranjeras generan condiciones desiguales frente a empresas que afrontan costos dentro del país y sostienen puestos laborales en las distintas localidades entrerrianas.
La organización también contextualizó su reclamo en un escenario que definió como complejo para la actividad. “El comercio local atraviesa un contexto complejo de caídas en las ventas”, indicó y consideró “indispensable canalizar incentivos financieros que fortalezcan la demanda interna”.
Ante esta situación, la Federación Económica propuso abrir una mesa de trabajo con el ente financiero para diseñar promociones, descuentos y planes de cuotas similares destinados a las pymes que comercializan sus productos tanto mediante locales físicos como por canales digitales.
Pedido de apoyo al comercio entrerriano
“Creer en Entre Ríos implica potenciar a quienes día a día invierten, emplean y dinamizan la economía de nuestra provincia”, expresó la entidad en el comunicado enviado a este medio. Además, pidió un esfuerzo conjunto para que las empresas locales puedan acceder a las mismas oportunidades comerciales.
Finalmente, FEDER reiteró su disposición para dialogar con las autoridades de la entidad bancaria y "buscar alternativas que permitan impulsar el consumo en comercios de todos los rubros de la provincia".