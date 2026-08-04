Aseguran que Entre Ríos registró un crecimiento del 4% en el empleo de la Economía del Conocimiento

El empleo registrado en la Economía del Conocimiento creció cerca de un 4% durante el último año en Entre Ríos y alcanzó los 1.923 puestos directos, según un estudio elaborado por el Observatorio Económico del MiradorTec.

El avance provincial superó el promedio nacional informado para estas actividades, que fue del 3,2%. El relevamiento también estimó que las empresas y los trabajadores vinculados con el sector generaron ingresos totales por 61 millones de dólares durante el período analizado.

Los datos contemplan únicamente puestos laborales registrados. Por lo tanto, no incluyen a quienes trabajan de manera independiente como monotributistas, autónomos o bajo modalidades freelance.

Qué actividades integran la Economía del Conocimiento

La Economía del Conocimiento comprende actividades que tienen como principal recurso la formación, la creatividad y la capacidad técnica. Entre ellas se encuentran el desarrollo de software, la producción de contenidos, los servicios profesionales y la biotecnología.

Además de generar puestos laborales propios, estas actividades ofrecen herramientas y servicios destinados a otras cadenas productivas. En Entre Ríos, tienen aplicaciones directas en el campo, la agroindustria, el comercio y diferentes áreas de servicios.

“Es el sector que le suma tecnología y valor al campo, a la agroindustria y a los servicios”, afirmó el ministro de Economía y Servicios Públicos y presidente de la Fundación MiradorTec, Fabián Boleas.

El funcionario también señaló que uno de los objetivos provinciales es generar oportunidades para que los profesionales formados en Entre Ríos puedan desarrollar su actividad sin tener que trasladarse a otras jurisdicciones.

El papel del MiradorTec en el sector

Entre las iniciativas impulsadas por la provincia se encuentra el régimen de incentivos establecido mediante la Ley 11.152. A esto se suma la creación del MiradorTec, un centro dedicado a la innovación y el desarrollo tecnológico.

Actualmente, el espacio reúne a unas 40 empresas y mantiene en proceso de incubación alrededor de 20 proyectos. Las iniciativas allí radicadas desarrollan productos y servicios destinados tanto al mercado entrerriano como a clientes de otras provincias y países.

El director ejecutivo de la Fundación MiradorTec, Carlos Pallotti, sostuvo que el avance de la inteligencia artificial obliga a construir capacidades locales para mejorar la competitividad de las empresas tecnológicas y de las demás actividades productivas.

Según el relevamiento, una parte de los puestos contabilizados corresponde a empresas radicadas en Entre Ríos, mientras que otros trabajadores prestan servicios desde la provincia para firmas domiciliadas en distintas jurisdicciones.

El crecimiento de la Economía del Conocimiento se produce en un contexto en el que el sector busca ampliar su participación dentro del empleo privado registrado. El desafío será sostener esa evolución e incorporar a las mediciones las modalidades independientes que actualmente no forman parte de las estadísticas difundidas.