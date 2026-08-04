Las radios de la UNER cumplieron 15 años y lo celebraron con una transmisión abierta

REDACCIÓN ELONCE
Las radios de la UNER celebraron 15 años con una transmisión especial desde Plaza Carbó. Sus autoridades destacaron ante Elonce el camino recorrido y el objetivo de difundir el trabajo universitario y reflejar las problemáticas de cada comunidad.
Las radios de la UNER celebraron sus 15 años con una radio abierta en Plaza Carbó, frente a la emisora universitaria ubicada sobre calle Córdoba, en Paraná. La propuesta reunió a integrantes de las emisoras de la Universidad Nacional de Entre Ríos y permitió trasladar parte de la programación habitual al espacio público durante una jornada especial.
La celebración contó con la participación del director de Radio UNER Paraná, José Trovato, y de Guillermo Freire, director de la emisora de Concepción del Uruguay. La Universidad cuenta además con una radio en Concordia y las tres forman parte de una propuesta de comunicación universitaria con presencia en distintos puntos de Entre Ríos.
Troato destacó a Elonce la posibilidad de festejar el aniversario junto a la comunidad. “Hemos tenido la oportunidad de salir a la calle, de sacar la radio a la calle, desde donde estamos haciendo los distintos programas”, expresó.
15 años de comunicación universitaria
Durante la jornada, los distintos programas se emitieron desde Plaza Carbó y la programación se extendió hasta horas de la tarde. “Cuando uno mira para atrás es poquito en la historia; sin embargo, para nosotros es un montonazo, así que nos da mucho gusto celebrarlo”, afirmó Trovato.
El director también reflexionó sobre el papel que cumple una emisora perteneciente a una universidad pública. Explicó que uno de los principales desafíos durante estos años fue encontrar la manera de trasladar al lenguaje radiofónico la diversidad de actividades que se desarrollan dentro de la institución.
“Hemos ido descubriendo y aprendiendo. Por un lado, aprendiendo lo que la Universidad produce adentro de sus puertas y un poco el objetivo de la radio es tratar de demostrar eso a través del aire”, señaló.
Docencia, investigación y extensión
Trovato detalló que las emisoras buscaron comunicar las actividades vinculadas con la docencia, la investigación y la extensión universitaria, pero también mantener una estrecha relación con las localidades en las que funcionan.
“Tratamos de reflejar los distintos quehaceres de las comunidades en las que cada radio está. Estos 15 años nos encuentran trabajando colectivamente, trabajando juntos y tratando de hacer todos los días una radio mejor”, manifestó ante Elonce.
La celebración tuvo precisamente ese espíritu. Los conductores y equipos de los diferentes programas trasladaron sus espacios habituales a la plaza para compartir la transmisión con quienes circulaban por el lugar. Incluso, durante las primeras horas de la jornada, los trabajadores ya habían realizado el tradicional corte de torta por el aniversario.
“Festejar de cara a la comunidad”
“La idea un poco es festejar de cara a la comunidad, que es lo que finalmente nos proponemos como objetivo al hacer radio”, explicó Trovato sobre la decisión de realizar la programación desde el espacio público.
Por su parte, Guillermo Freire viajó desde Concepción del Uruguay para acompañar el aniversario y remarcó la integración existente entre las tres emisoras de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
“Son 15 años de acompañar, de pertenecer, de estar. En este caso, el cumpleaños inicial es de la radio Paraná, pero Concepción del Uruguay y Concordia también están en esta historia”, sostuvo.
El valor de la comunicación pública
Freire hizo especial hincapié en la función que cumplen las emisoras universitarias en el actual escenario comunicacional. “Consideramos que es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren, la comunicación pública como un derecho”, afirmó.
También destacó que numerosos jóvenes formados en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER posteriormente se incorporaron profesionalmente a las emisoras universitarias.
“Hay muchos chicos que han estudiado en la Facultad de Ciencias de la Educación de aquí que son parte de las radios y eso habla también de un círculo y de una pertenencia de la Universidad”, valoró Freire.
De esta manera, el aniversario reunió celebración, programación en vivo y una reflexión sobre el camino recorrido durante una década y media. Con presencia en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, las radios de la UNER reafirmaron su propósito de acercar a la comunidad las actividades de la universidad pública y, al mismo tiempo, brindar espacio a las realidades de cada localidad.