Este miércoles se realiza el sorteo de ciudadanos para los juicios por jurados

La Sala Penal del STJ dispuso el sorteo de 8.000 electores empadronados en el registro general actualizado de toda la provincia que serán eventuales candidatos para los juicios por jurado que se realicen en 2027.
Este miércoles a partir de las 8:30 se realizará el sorteo de ciudadanos que podrán ser convocados para la selección de jurados populares. Las personas que resulten sorteadas podrán ser citadas para juicios por jurados que se efectúen en 2027.
A través de una resolución, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia dispuso el sorteo de 8.000 electores (hombres y mujeres) empadronados en el registro general actualizado de toda la provincia, discriminados por localidades y en las siguientes cantidades:
- Paraná: 1.420;
- Concordia: 1.060;
- Concepción del Uruguay y Gualeguay; 800 en cada localidad;
- Gualeguaychú: 700;
- San José de Feliciano, Chajarí, Federación, Federal, La Paz, Diamante, Nogoyá, Victoria, y Colón: 266 en cada localidad;
- San Salvador, Villaguay, Rosario del Tala, 182 en cada localidad;
- Islas del Ibicuy y Villa Paranacito, 140 en cada una.
La medida se adoptó en virtud de que la vigencia del actual listado finaliza el 31 de diciembre de 2026, conforme a la prórroga oportunamente establecida, y teniendo en cuenta la cantidad estimada de juicios por jurados que se desarrollarán durante el próximo período.
En la selección se respeta la paridad de género
La audiencia será pública y la Escribanía Mayor de Gobierno estará a cargo del contralor del sorteo. Además, podrán intervenir como veedores un representante del Colegio de la Abogacía de la Provincia de Entre Ríos, uno de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, uno del Ministerio Público Fiscal, uno de la Defensa Pública y uno de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la materia (art. 18 de la Ley de Jurados).
Una vez cumplidas las etapas previstas por la normativa, se confeccionará el nuevo listado definitivo de Jurados, cuya vigencia comenzará el 1 de febrero de 2027, al día siguiente hábil del vencimiento del padrón actualmente en uso.
El sorteo se realizará lugar en la Sala de la Lotería de Entre Ríos en Paraná (Alem 245) y se transmitirá por el canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ.