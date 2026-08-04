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Retiraron una vaca muerta y un freezer del río Gualeguaychú

Un operativo realizado con maquinaria pesada y personal municipal permitió sacar del cauce un bovino sin vida y un freezer arrastrado por el repunte.

4 de Agosto de 2026
Limpieza en el río Gualeguaychú
Limpieza en el río Gualeguaychú

Un operativo realizado con maquinaria pesada y personal municipal permitió sacar del cauce un bovino sin vida y un freezer arrastrado por el repunte.

La municipalidad de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Higiene Urbana y en un trabajo de articulación con la Prefectura Naval Argentina, retiró del río Gualeguaychú el cadáver de una vaca hallado este lunes en el remanso próximo al Balneario Municipal.

 

La misma tarea permitió recuperar un freezer en desuso, arrastrado por el repunte que el curso de agua sostuvo durante los últimos días y que, junto con ramas, camalotes y otros residuos, suele acumularse en ese sector durante las crecidas.

 

Un efectivo de la Prefectura Naval, a bordo de una moto de agua, aproximó el cuerpo del animal hacia la orilla para facilitar su traslado a tierra.

Por su parte, una cuadrilla de Higiene Urbana completó la maniobra con una retroexcavadora equipada con brazo hidráulico, que primero liberó al bovino de la vegetación que lo mantenía trabado junto a la costa y que luego la pala frontal levantó del agua para, finalmente, depositarlo sobre la caja de un camión volcador.

 

Finalmente, el camión trasladó los restos hasta el predio del Ecoparque, donde recibieron su disposición final en la fosa reservada para animales muertos.

El nivel del río Gualeguaychú se ubicaba, a la fecha, en 2,69 metros según la medición registrada en el Puerto Local.

 

Este tipo de operativos conjuntos entre organismos municipales y fuerzas de seguridad resulta clave para preservar la salud pública y el cuidado ambiental de la costa durante los períodos de repunte hídrico.

 

Temas:

río Gualeguaychú limpieza vaca muerta Prefectura Gualeguaychú
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