Guatemala en alerta naranja: el volcán de Fuego explotó y lanzó cenizas a más de 6.000 metros

Las autoridades de Guatemala declararon este martes la alerta naranja nacional ante el incremento de la actividad del volcán de Fuego. El macizo registró fuertes explosiones, expulsión de lava y columnas de ceniza que superaron los 6.000 metros de altura.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres activó los protocolos correspondientes al nivel previo a la alerta roja. La decisión permitió reforzar el despliegue de los equipos de emergencia y avanzar con evacuaciones preventivas en las zonas consideradas de mayor riesgo.

Los habitantes de dos aldeas cercanas fueron trasladados hacia refugios temporales instalados en el casco urbano de San Juan Alotenango. El volcán tiene 3.763 metros de altura y se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros de la capital del país.

Evacuaciones y suspensión de las clases

“Si se ordena una evacuación o las condiciones representan un riesgo para su vida, aplique el principio de la autoevacuación”, advirtió Valeria Urizar, vocera del organismo encargado de coordinar las emergencias en Guatemala.

El Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en comunidades pertenecientes a dos municipios cercanos. La medida fue adoptada ante la caída de ceniza y el peligro provocado por los materiales expulsados durante la erupción.

🔴 BREAKING NEWS | Volcán de Fuego in Guatemala has entered an intense eruptive phase (paroxysm). Disaster agency CONRED has just triggered a national orange alert. Evacuations are underway in nearby villages, roads are closed, and ash plumes have reached over 16,000ft (5,000m). pic.twitter.com/qfMaeavySy — Incas Productions (@IncasProd) August 4, 2026

También se cerró preventivamente una carretera que rodea el volcán y conecta la costa sur con Antigua Guatemala, uno de los principales destinos turísticos del país. La circulación permanecerá restringida mientras continúe la actividad volcánica y se evalúen las condiciones de seguridad.

Advierten por posibles flujos de material volcánico

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología informó que el volcán de Fuego evoluciona hacia una fase más explosiva. Los equipos técnicos detectaron lava sobre las laderas y advirtieron por posibles flujos de material volcánico caliente.

El mayor riesgo se concentra en los flancos oeste y sur del macizo, donde se encuentran varias comunidades. Las autoridades mantienen una vigilancia permanente ante la posibilidad de que la actividad aumente y sea necesario ampliar las evacuaciones.

Por el momento, la columna de ceniza no generó inconvenientes en el aeropuerto internacional. Sin embargo, se controla constantemente la dirección del viento y la dispersión de partículas para anticipar eventuales complicaciones en las operaciones aéreas.

El volcán de Fuego está ubicado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez. Es uno de los tres volcanes activos de Guatemala, junto con el Pacaya y el Santiaguito.

El país ya atravesó episodios similares durante marzo de 2025, cuando unas 800 personas debieron abandonar preventivamente sus hogares. Los organismos de emergencia permanecen en alerta ante cualquier cambio en el comportamiento del macizo.