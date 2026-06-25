Un volcán argentino empezó a mostrar actividad térmica y activaron un protocolo preventivo

El volcán Auca Mahuida, en Neuquén, mostró una señal térmica inusual desde el domingo 21 de junio y las autoridades provinciales activaron un protocolo preventivo para seguir de cerca la situación. El fenómeno fue definido como de escasas proporciones y, hasta el momento, no registra cambios que impliquen un riesgo para las localidades cercanas.

La anomalía fue detectada a más de 40 kilómetros de Rincón de los Sauces, en inmediaciones del macizo. Según la información difundida por autoridades locales, se trata de un punto específico que irradia calor y no está vinculado con actividad hidrocarburífera.

El área en observación tiene un tamaño estimado de dos metros de ancho por cuatro de largo. Pese a la particularidad del registro, no se informaron alteraciones en su comportamiento desde que comenzó el seguimiento sobre el volcán.

Qué medidas se activaron en la zona

Frente a la señal detectada, el Gobierno neuquino dispuso un esquema de control permanente con telemetría en el lugar de origen. El operativo también contempla un perímetro de seguridad de dos kilómetros, con presencia de personal de Protección Civil provincial y Defensa Civil de Rincón de los Sauces.

Las autoridades iniciaron además consultas con especialistas para determinar las características del fenómeno y sus posibles causas. En paralelo, se prevé un monitoreo de la actividad sísmica mediante la intervención del Servicio Geológico Minero Argentino, conocido como Segemar.

Desde los organismos involucrados aclararon que el volcán Auca Mahuida no presenta, por ahora, signos de una situación de peligro. El protocolo fue puesto en marcha como medida preventiva ante cualquier modificación que pudiera registrarse en el punto de emisión térmica.

Un área natural bajo observación

Auca Mahuida forma parte de una de las áreas naturales protegidas más importantes de Neuquén. La reserva se ubica en la zona oeste de la provincia y concentra especies adaptadas a las condiciones áridas de la región, entre ellas guanacos, choiques, pumas y distintas aves.

El lugar también posee valor geológico y paleontológico, por lo que los controles suelen intensificarse frente a fenómenos inusuales. La presencia de una señal térmica cerca del volcán llevó a reforzar la vigilancia, aunque sin modificar hasta el momento el nivel de riesgo para las poblaciones cercanas.

Mientras continúan las mediciones, los equipos técnicos mantendrán el seguimiento del área para evaluar cualquier variación. La información oficial indicó que el fenómeno permanece estable y que el dispositivo preventivo busca contar con datos precisos sobre su evolución.