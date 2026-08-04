Descargaban 236 kilos de marihuana junto al río Uruguay, intentaron escapar y quedaron detenidos

Una mujer y un hombre fueron detenidos cuando descargaban más de 236 kilos de marihuana en la costa del río Uruguay, en la localidad misionera de San Javier. La droga estaba distribuida en 17 bultos y fue valuada en más de 891 millones de pesos.

El procedimiento se realizó en inmediaciones del kilómetro 1.018,6, a la altura del puerto natural Techeira. La investigación había comenzado tras obtenerse información sobre un posible traslado de estupefacientes por ese sector.

Durante la vigilancia, los agentes observaron una camioneta negra que avanzaba por un camino de tierra hacia la costa. Al detenerse, sus dos ocupantes descendieron y comenzaron a retirar varios paquetes del vehículo.

Intentaron escapar al advertir la presencia de los agentes

Al aproximarse el personal de Prefectura, el conductor y su acompañante desoyeron la orden de detenerse e intentaron escapar. Sin embargo, fueron interceptados a pocos metros del lugar.

Los detenidos son una mujer de 29 años y un hombre de 32. Ambos quedaron a disposición de la Justicia federal mientras se investiga el origen del cargamento y cuál era su destino.

Los bultos fueron encontrados tanto dentro de la camioneta como dispersos sobre la costa del río Uruguay, lo que indica que la descarga ya había comenzado cuando fueron sorprendidos.

Encontraron 332 panes de marihuana

Al abrir los 17 paquetes, los investigadores contabilizaron 332 panes prensados. Las pruebas realizadas determinaron que se trataba de marihuana, con un peso total superior a los 236 kilogramos.

Además de la droga, quedaron secuestrados el vehículo utilizado para el traslado, dos teléfonos celulares, documentación y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

De acuerdo con la estimación oficial, el cargamento tiene un valor superior a los 891 millones de pesos. La cifra corresponde al aforo calculado para la totalidad de la sustancia incautada.

Buscan determinar cómo llegó el cargamento

La investigación deberá establecer si la marihuana había ingresado desde la margen brasileña del río Uruguay o si iba a ser embarcada desde la costa argentina. Esa circunstancia todavía no fue informada oficialmente.

Los registros de los teléfonos y la documentación secuestrada serán analizados para identificar posibles contactos, recorridos y otras personas vinculadas con el traslado.