Diputados comenzará a debatir la reforma del Banco Central con funcionarios del Gobierno

La reforma del Banco Central comenzará a debatirse este miércoles en la Cámara de Diputados, donde funcionarios del Poder Ejecutivo concurrirán para defender el proyecto enviado al Congreso por el Gobierno de Javier Milei. La discusión se iniciará a las 15 en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda.

El encuentro tendrá lugar en el Anexo C de la Cámara baja y marcará el comienzo formal del recorrido legislativo de una iniciativa que el Presidente definió como una de las más importantes de esta etapa de su gestión. La Comisión de Finanzas es presidida por Santiago Pauli, mientras que Presupuesto y Hacienda está encabezada por Bertie Benegas Lynch.

El proyecto plantea una modificación sustancial de la Carta Orgánica de la autoridad monetaria. Entre sus puntos centrales, elimina la multiplicidad de objetivos actualmente establecidos y dispone que el único mandato del organismo sea preservar el valor de la moneda.

Prohibición de financiar el déficit

La propuesta del Ejecutivo busca establecer límites explícitos para impedir que el Banco Central financie al Tesoro. En ese sentido, contempla la prohibición de adelantos transitorios, préstamos a las provincias y utilización de letras intransferibles.

Además, establece que las transferencias de utilidades al Tesoro deberán limitarse a las ganancias reales obtenidas por la entidad. El Gobierno pretende así incorporar a la legislación su política de evitar la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, sostuvo el texto enviado al Congreso.

Cambios en las atribuciones del Banco Central

Otro de los puntos de la iniciativa contempla eliminar atribuciones relacionadas con la orientación del crédito hacia determinados sectores y las políticas crediticias diferenciadas. Según los fundamentos oficiales, esas funciones corresponden a entidades de fomento y no deberían formar parte de las responsabilidades de la autoridad monetaria.

“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria”, argumentó el proyecto.

El Gobierno sostuvo que esas herramientas, cuando fueron aplicadas mediante emisión monetaria o regulaciones, resultaron perjudiciales para la preservación del valor de la moneda. La iniciativa forma parte de la estrategia de Milei para consolidar normativamente el principio de “emisión cero” que sostiene su administración.

Buscan reforzar la independencia de la autoridad monetaria

La reforma del Banco Central también apunta a modificar las condiciones para remover al presidente y a los integrantes del Directorio. La propuesta establece que una eventual destitución deberá contar previamente con la aprobación de ambas cámaras del Congreso por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

“Además, la remoción solo podrá ser decretada por el Poder Ejecutivo Nacional previa aprobación de ambas cámaras del Honorable Congreso de la Nación con una mayoría de dos tercios (2/3) de sus miembros presentes”, señaló el proyecto.

Según argumentó el Ejecutivo, el objetivo es otorgar mayor estabilidad e independencia a las autoridades monetarias frente a los cambios de gobierno y reducir la posibilidad de modificaciones en la conducción motivadas por diferencias sobre la política monetaria.

El ministro de Economía dejaría de participar del Directorio

Otro cambio previsto es la derogación del artículo de la Carta Orgánica que actualmente permite al ministro de Economía, o a un representante suyo, participar con voz pero sin voto en las reuniones del Directorio del Banco Central.

“Eliminar la presencia permanente de un representante del Tesoro en las reuniones del directorio constituye una delimitación más clara de influencias”, indicó el Gobierno entre los fundamentos de la iniciativa.

Con la presencia de funcionarios nacionales, el debate que comenzará este miércoles será el primer paso legislativo de un proyecto central para la agenda económica del Ejecutivo. Tras su tratamiento en las comisiones, el oficialismo deberá reunir los respaldos necesarios para avanzar con un dictamen y posteriormente llevar la reforma del Banco Central al recinto de la Cámara de Diputados.