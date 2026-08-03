Vecinalismo en Entre Ríos: buscan competir con lista propia en las próximas elecciones

REDACCIÓN ELONCE
El vecinalismo en Entre Ríos avanza en la conformación de un partido provincial. Oscar Toledo, exintendente de Oro Verde, explicó a Elonce que necesitan 4.500 afiliaciones y aseguró que están cerca de alcanzar el objetivo para competir electoralmente.
El vecinalismo en Entre Ríos avanza en un armado político con alcance provincial y busca constituirse formalmente como partido para competir en las próximas elecciones. Oscar Toledo, exintendente de Oro Verde y uno de los referentes del espacio, explicó a Elonce que intendentes, exintendentes y dirigentes de diferentes localidades mantienen reuniones para alcanzar las afiliaciones necesarias y extender la representación territorial.
Actualmente, el espacio cuenta con 10 intendentes de distintas localidades entrerrianas, además de presencia en comunas y concejos deliberantes. Según se indicó durante la entrevista, las distintas expresiones vecinalistas reunieron alrededor de 90.000 votos en los últimos comicios, un caudal que sus referentes pretenden trasladar ahora a una propuesta provincial.
“La verdad venimos trabajando desde hace ya bastante tiempo con intendentes del vecinalismo, queriendo llevar a la ciudadanía de Entre Ríos una propuesta diferente a la que están acostumbrados, que es la política tradicional”, expresó Toledo. Y agregó: “Así que venimos recorriendo todos los departamentos, ciudades, venimos manteniendo diferentes reuniones con vecinos y la idea es poder conformar el partido provincial que estamos muy cerca para poder ser una opción para todos los entrerrianos”.
El impacto de la Boleta Única en el vecinalismo
Uno de los factores que, según Toledo, modificó el escenario electoral fue la implementación de la Boleta Única. Históricamente, las agrupaciones vecinalistas participaron con listas locales y debieron competir frente a estructuras provinciales y nacionales que contaban con boletas completas.
“Con lo que pasó con la reforma de la Boleta Única, la verdad que nosotros estamos muy satisfechos, a pesar de que queda mucho por trabajar. Creemos que hoy el vecinalismo está en otras condiciones de poder competir a nivel provincial”, sostuvo.
Toledo también destacó la experiencia acumulada por las administraciones municipales. “Nosotros siempre competimos en una manera desigual porque siempre hemos ido con boletas cortitas enfrentando a los partidos tradicionales, a las grandes estructuras con la boleta sábana. Para nosotros ha sido un desafío enorme ganar en cada localidad”, manifestó.
Las 4.500 afiliaciones necesarias
El principal paso para concretar el proyecto es constituir formalmente una fuerza política provincial. Para conseguirlo, los referentes trabajan en la incorporación de agrupaciones vecinales existentes y en la suma de las afiliaciones requeridas por la legislación electoral.
“Necesitamos 4.500 afiliaciones, de los cuales ya estamos muy cerca porque lo que es la unión vecinal de los intendentes actuales, la cual conformamos también varios exintendentes, más estos partidos vecinalistas que son de diferentes lugares de la provincia, estaríamos en condiciones de presentar las 4.500 afiliaciones para poder ser una nueva opción para los entrerrianos”, afirmó Toledo.
El exintendente explicó que la intención es construir una estructura que también pueda ser utilizada por agrupaciones de juntas de gobierno, comunas y municipios. “Estaríamos hoy en condiciones de formar una asociación de partidos vecinales, no solo también para participar en las elecciones provinciales, sino también para que cada Junta de Gobierno, cada comuna o algún municipio que quiera representar a la Unión Vecinal Entre Ríos pueda tomar la posta de este partido provincial y representarnos”, señaló.
Las localidades donde buscan ampliar el armado
Toledo mencionó la trayectoria del vecinalismo en distintos puntos de Entre Ríos y puso como ejemplo a Cerrito, donde gobierna desde el regreso de la democracia, además de Oro Verde, Valle María, Villa Libertador San Martín, Los Charrúas y Caseros.
“En Oro Verde mismo hace 20 años que está el vecinalismo con diferentes intendentes, pero la unión vecinal también hace 20 años que está gobernando Oro Verde y se pueden ver los resultados”, expresó.
Al referirse al crecimiento territorial, confirmó que mantienen contactos en ciudades de mayor cantidad de habitantes. Sobre Paraná, mencionó la incorporación de referentes vinculados al deporte. “Hoy también tenemos grandes referentes como Walter Andrade, por ejemplo, que también está trabajando en el vecinalismo”, afirmó. Asimismo, indicó que representantes de espacios de Paraná y Concordia participaron de encuentros realizados en Concepción del Uruguay.
Una próxima reunión en Oro Verde
Mientras avanza el armado, los dirigentes también siguen con atención el calendario electoral provincial y la posibilidad de que los próximos comicios entrerrianos sean separados de la elección nacional.
“Creo que se van a desdoblar las elecciones, que se van a adelantar. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando”, expresó Toledo. En ese sentido, indicó que mantienen encuentros mensuales en diferentes ciudades para acelerar la organización territorial.
La próxima reunión tendrá como escenario Oro Verde y podría resultar determinante para definir los pasos hacia la conformación formal del partido. “Tenemos el mes que viene una reunión que somos anfitriones en Oro Verde, que ya estaríamos ultimando los detalles, a donde hemos invitado también a otros vecinalismos de la provincia y estaríamos ya viendo si nos van a dar los tiempos para lograr lo que queremos, que es el Partido Provincial”, concluyó Toledo.