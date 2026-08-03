El Gobernador firmó convenio con organización civil para fortalecer la prevención de adicciones

Rogelio Frigerio firmó un convenio con La Casa de la Cultura de la Calle, representada por Gastón Pauls, para fortalecer la prevención de adicciones y el cuidado de la salud mental. Entre Ríos fue una de las primeras provincias en adherir a la iniciativa “25 firmas”.
La prevención de adicciones y el cuidado de la salud mental serán los ejes del convenio de cooperación que el gobernador Rogelio Frigerio firmó este lunes con La Casa de la Cultura de la Calle, organización no gubernamental representada por Gastón Pauls. El acuerdo se concretó en la Casa de Entre Ríos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La iniciativa forma parte de “25 firmas”, un proyecto impulsado por la organización con el objetivo de alcanzar acuerdos con todas las provincias argentinas. Entre Ríos se convirtió en una de las primeras jurisdicciones del país en sumarse.
El convenio contempló campañas de comunicación pública, incorporación de contenidos preventivos en distintos ámbitos y capacitación de equipos estatales. Además, planteó una articulación entre las áreas provinciales de Salud, Educación, Seguridad, Desarrollo Social, Cultura y Deporte.
Frigerio: “Son temas prioritarios en nuestra gestión”
Durante la firma, Frigerio reafirmó el compromiso provincial de acompañar a las personas y familias afectadas por consumos problemáticos o situaciones vinculadas con la salud mental. “Son temas prioritarios en nuestra gestión”, sostuvo.
El mandatario destacó además la necesidad de trabajar conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil. “A mí no me da vergüenza pedir ayuda, sobre todo en estos temas”, expresó, y consideró necesario visibilizar estas problemáticas y brindar herramientas de contención.
En ese sentido, Frigerio afirmó que el Estado debía ofrecer respuestas a quienes atravesaban estas situaciones. “Hay gente que está pensando en ellos y que está dispuesta a contenerlos”, manifestó.
Gastón Pauls destacó la respuesta de Entre Ríos
Por su parte, Gastón Pauls valoró “la rápida respuesta” del Gobierno entrerriano para incorporarse a la iniciativa y destacó especialmente la postura expresada por Frigerio respecto de la importancia de solicitar colaboración. “El principio básico de la salida de las adicciones y de los problemas de salud mental es reconocer que se tiene un problema y pedir ayuda”, señaló el referente de La Casa de la Cultura de la Calle.
El acuerdo consideró a la salud mental, las adicciones y los consumos problemáticos como fenómenos complejos y transversales que requieren políticas sostenidas. En ese marco, Provincia y organización asumieron el compromiso de desarrollar acciones coordinadas de prevención, capacitación y concientización.