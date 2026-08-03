Argentina XV convocó a cuatro jugadores de Estudiantes para competir en Estados Unidos

REDACCIÓN ELONCE
Argentina XV convocó a Bautista Lescano, Diego Correa, Felipe Villagrán y Franco Rossetto, cuatro jugadores de Estudiantes. Los rugbiers contaron a Elonce cómo viven la oportunidad de representar al país en Estados Unidos.
Argentina XV tendrá presencia entrerriana en Estados Unidos: cuatro jugadores del Club Atlético Estudiantes de Paraná fueron convocados para representar al seleccionado en un encuentro amistoso internacional. Se trata de Bautista Lescano, Diego Correa, Felipe Villagrán y Franco Rossetto, quienes tienen entre 21 y 23 años y compartieron buena parte de su formación deportiva desde las inferiores de la institución.
La convocatoria generó una gran expectativa entre los jóvenes, que ya comenzaron con la preparación para afrontar el desafío. Correa expuso a Elonce: “Estamos muy contentos desde el momento en que nos avisaron de la convocatoria. Estamos yendo a la academia los lunes y martes”. El jugador recordó, además, el camino compartido dentro del club: “Con varios he compartido categorías”.
Lescano también expresó su satisfacción por la posibilidad de vestir la camiseta argentina. “Es una alegría inmensa para nosotros representar a nuestro país en este deporte. Es nuestra pasión desde chiquitos, estamos muy contentos por esta oportunidad”, manifestó.
Cómo llegaron a Argentina XV
Al explicar las características del seleccionado al que fueron convocados, Lescano señaló: “Es un seleccionado que se hace después del Súper Rugby Américas. Los destacados de ese torneo son convocados a este equipo”.
La preparación para integrar el plantel también demanda un trabajo específico por fuera de los entrenamientos habituales. “Es una exigencia muy grande, mandan ejercicios extras de físico y gimnasio”, remarcó el jugador sobre las tareas que deben realizar antes de incorporarse a la concentración.
El cronograma comenzará la próxima semana. Los cuatro rugbiers partirán desde Paraná el miércoles y el jueves iniciarán la concentración en Buenos Aires, que se extenderá hasta el sábado. Finalmente, el domingo viajarán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Miami, Estados Unidos, para afrontar la competencia.
Un camino compartido desde las inferiores
La convocatoria tiene una particularidad especial para los representantes entrerrianos: los cuatro pertenecen a Estudiantes y algunos de ellos compartieron categorías desde pequeños. Ese recorrido conjunto suma un componente emocional a la posibilidad de integrar un seleccionado argentino.
Rossetto destacó precisamente el vínculo construido durante esos años. “Nos conocemos desde muy chicos, hemos compartido muchas cosas”, enfatizó. Para el jugador, la convocatoria también representa un reconocimiento al trabajo desarrollado dentro de la institución paranaense.
“Es mucho orgullo para nosotros y también para el club. Somos uno de los equipos que más jugadores tiene en Argentina XV”, amplió Rossetto al dimensionar lo que significa que cuatro integrantes de Estudiantes hayan sido incluidos en la convocatoria.
Los únicos cuatro representantes de Entre Ríos
Villagrán, quien se desempeña en la tercera línea, vivirá una experiencia inédita dentro de su trayectoria deportiva. “Estoy muy contento, es la primera vez que me toca a mí. De Entre Ríos somos los únicos cuatro”, sostuvo.
La presencia de cuatro jugadores surgidos del mismo club permitirá que los jóvenes compartan el desafío internacional después de años de formación conjunta. La convocatoria representa, además, la oportunidad de mostrarse en un seleccionado integrado por jugadores destacados del Súper Rugby Américas.
Con la preparación en marcha, Bautista Lezcano, Diego Correa, Felipe Villagrán y Franco Rossetto tendrán primero la concentración en Buenos Aires y luego emprenderán el viaje hacia Estados Unidos. Allí llevarán la representación de Estudiantes y del rugby entrerriano como integrantes de Argentina XV.