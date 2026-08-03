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Policiales Siniestro vial en el departamento Villaguay

Camioneta chocó contra la baranda de un puente y dos personas sufrieron heridas graves

Una camioneta Chevrolet C10 perdió el control sobre la Ruta Provincial 130 e impactó contra la baranda del puente Vergara. Sus tres ocupantes fueron hospitalizados y dos sufrieron heridas graves.

3 de Agosto de 2026
Choque en Ruta 130 dejó dos personas con heridas graves
Choque en Ruta 130 dejó dos personas con heridas graves Foto: (InformatiK Noticias Villaguay).

Una camioneta Chevrolet C10 perdió el control sobre la Ruta Provincial 130 e impactó contra la baranda del puente Vergara. Sus tres ocupantes fueron hospitalizados y dos sufrieron heridas graves.

Choque en Ruta 130. Una camioneta chocó contra la baranda de un puente y dos personas sufrieron heridas graves durante un siniestro vial registrado en la tarde de este lunes sobre la Ruta Provincial Nº 130, en el departamento Villaguay.

 

El accidente ocurrió a la altura del puente Vergara, donde una Chevrolet C10 que circulaba en sentido este-oeste perdió el control por causas que eran investigadas e impactó contra la estructura de protección.

(Delco Digital).
(Delco Digital).

Los tres ocupantes fueron asistidos y trasladados en ambulancia hacia el hospital local. Posteriormente, el médico policial determinó que dos presentaban lesiones de carácter grave, mientras que el restante sufrió heridas leves.

 

El conductor dijo que intentó esquivar un charco

 

Según informó la Jefatura Departamental Villaguay, el conductor manifestó ante efectivos de la Subcomisaría Ingeniero Sajaroff que habría perdido el dominio de la camioneta cuando intentó esquivar un charco de agua sobre la calzada.

(InformatiK Noticias Villaguay)
(InformatiK Noticias Villaguay)

Personal de Policía Científica realizó las pericias para establecer las circunstancias del siniestro. También intervinieron efectivos de Villa Domínguez, Operaciones y Seguridad Pública y Bomberos Voluntarios de Villaguay.

 

Una vez concluidas las tareas correspondientes, la circulación sobre la Ruta Provincial 130 quedó restablecida con normalidad.

Temas:

Accidente Villaguay siniestro vial camioneta
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