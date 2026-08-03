El desafiante mensaje de Chacho Coudet tras la derrota en el Monumental que profundiza la crisis en River

El desafiante mensaje de Chacho Coudet en plena crisis de River apareció después de la derrota por 1-0 ante Rosario Central, resultado que profundizó el mal momento deportivo del equipo. El entrenador modificó su estado de WhatsApp y publicó una frase contundente: “Los cagones no hacen historia”.

La publicación se conoció después de que Coudet abandonara el estadio Monumental, donde previamente mantuvo conversaciones con el plantel y con el presidente de River, Stefano Di Carlo. El gesto se produjo mientras crecían las especulaciones sobre la continuidad del director técnico debido a la seguidilla de malos resultados.

River había decidido antes del encuentro que tanto el cuerpo técnico como los futbolistas evitarían declaraciones públicas, independientemente del resultado. Desde el entorno del entrenador explicaron la postura con otra frase: “Priorizamos trabajar en silencio”.

Francescoli ratificó la continuidad de Coudet

Pese al silencio establecido por el plantel y el cuerpo técnico, Enzo Francescoli se refirió brevemente a la situación del entrenador. Consultado en la zona mixta del Monumental sobre si Coudet continuaría al frente del equipo, el dirigente respondió con un categórico “sí”.

El mensaje de Coudet,

El entrenador tenía previsto retomar este martes los trabajos junto al plantel, después de la jornada libre. La intención era sostener puertas adentro la idea de que el equipo todavía contaba con herramientas para revertir el presente y que la recuperación debía involucrar a todo el grupo.

La caída frente a Rosario Central por la tercera jornada del Torneo Clausura dejó a River sin victorias en el segundo semestre y aumentó el malestar entre los hinchas. El equipo volvió a mostrar dificultades para generar situaciones y terminó otra jornada sin conseguir el resultado esperado.

Una racha que profundizó la crisis de River

La derrota extendió una serie negativa que incluyó la eliminación de la Copa Argentina frente a Aldosivi, que se impuso por 3-1, y los tropiezos en el Clausura ante Barracas Central, en el Monumental, y Gimnasia, en La Plata, ambos por 1-0.

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A esa secuencia se sumaron las derrotas sufridas anteriormente frente a Atlético Tucumán, Boca Juniors y Belgrano de Córdoba. Esta última había ocurrido en la final del Torneo Apertura y significó otro golpe deportivo para el conjunto de Núñez.

En ese contexto, el mensaje publicado por Coudet fue interpretado como una señal de firmeza frente al momento deportivo. Sin brindar declaraciones ante los medios, el técnico eligió una frase para mostrar su postura mientras la dirigencia ratificó su continuidad y el equipo buscaba una reacción que permitiera cortar la racha negativa.