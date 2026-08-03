Paro docente en Entre Ríos: AGMER aseguró que la adhesión alcanzó el 80%

El paro docente en Entre Ríos alcanzó una adhesión promedio del 80% en la provincia y llegó al 90% en el departamento Paraná, según los datos difundidos este lunes por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). La medida de fuerza se desarrolló durante 24 horas en el marco de una protesta de alcance nacional y tuvo entre sus principales reclamos la convocatoria a la paritaria docente nacional y la recomposición de los salarios.

Manuel Gómez, secretario general de AGMER Paraná, brindó a Elonce un balance de la jornada y vinculó el nivel de acompañamiento con la situación salarial del sector. “Se está desarrollando un paro de 24 horas en todo el territorio nacional. En la provincia de Entre Ríos, tenemos una adhesión promediando un 80%. En el departamento Paraná, tenemos un 90% de adhesión a esta medida de fuerza”, precisó.

Manuel Gómez se refirió a la medida de fuerza. Foto: Elonce.

El dirigente gremial consideró que los porcentajes representaron un respaldo de los trabajadores de la educación a los reclamos planteados. “Estamos haciendo un balance positivo desde ese punto de vista, dado que el acompañamiento de la docencia entrerriana tiene que ver con esta falta de respuesta del Gobierno nacional en, por un lado, la paritaria nacional que no se convoca y no se constituye”, sostuvo.

El reclamo de AGMER por los salarios docentes

Uno de los puntos centrales de la medida de fuerza estuvo relacionado con la situación salarial. Gómez cuestionó la falta de actualización de los parámetros nacionales y aseguró que los valores establecidos anteriormente quedaron desfasados frente al aumento del costo de vida.

“Tenemos un congelamiento de la paritaria de febrero de 2025, que estableció un mínimo para todo el territorio nacional de $500.000, es decir, por debajo de la línea de la indigencia que establece el INDEC. Esto da la pauta de lo desfasado que quedó el salario en Entre Ríos y en el territorio nacional”, afirmó el secretario general de AGMER Paraná.

El representante sindical también comparó la situación entrerriana con la de otras jurisdicciones del país. “Cabe mencionar que de las 24 jurisdicciones, si tuviéramos que poner a Entre Ríos en función del mínimo garantizado, tenemos que decir que estamos en el puesto 22. Por lo tanto, es alarmante esta situación en referencia de lo salarial, que fue uno de los puntos del paro de hoy”, afirmó.

AGMER definirá cómo continuará el plan de acción

La jornada de paro no cerrará la discusión gremial. AGMER tendrá durante los próximos días instancias internas en las que evaluará el escenario y determinará cómo continuará su estrategia frente a los gobiernos nacional y provincial.

En ese marco, Gómez anticipó que el próximo jueves se realizará el Congreso Provincial de AGMER, donde estarán representadas las distintas seccionales. Previamente, el miércoles se desarrollará una Asamblea resolutiva en Paraná para analizar las propuestas y posiciones surgidas entre los trabajadores.

“Estaremos definiendo las medidas de acciones a seguir. Venimos sosteniendo una discusión con el gobierno provincial desde lo salarial, desde el punto de vista previsional. Ahora hemos ido sumando el tema de los comedores escolares, en el que también se plantean modificaciones. Es una agenda compleja que será abordada en el Congreso y definiremos en la Asamblea resolutiva del miércoles en Paraná un plan de acción a seguir y sostener con el colectivo docente organizado en AGMER”, explicó.

Los comedores escolares se sumaron a la agenda gremial

Además de los salarios y la cuestión previsional, el funcionamiento de los comedores escolares pasó a ocupar un lugar central en la discusión entre el sindicato y el gobierno provincial. AGMER cuestionó las modificaciones planteadas y señaló que existen actuaciones judiciales vinculadas con el tema.

“Hay una medida de amparo con la idea de que no se innove cambios en el sistema establecido por comedores. Hay una presentación de información pública que deberá hacer el gobierno. El plazo que dio la justicia es hasta el día de la mañana. Nosotros, como seccional, tenemos una reunión con los equipos directivos que se desarrollará a las 17 horas en la seccional. Estamos invitando para hacer un abordaje integral y colectivo”, aclaró Gómez.

El dirigente expresó además el rechazo del sindicato a la incorporación de productos ultraprocesados dentro del esquema alimentario. Desde AGMER sostienen que el eventual cambio podría modificar el sistema mediante el cual actualmente se elaboran las comidas dentro de los establecimientos educativos.

Las críticas al nuevo esquema de alimentación

“Esta propuesta de productos ultraprocesados va a atentar contra la seguridad y lo que inclusive, desde el Colegio de Nutricionistas han salido a plantear que esto atenta contra nuestras infancias porque se va en detrimento de lo que es una alimentación que se produce en las escuelas a través de los distintos cocineros y en las cocinas de nuestras escuelas, que a pesar de no tener las condiciones ideales, hacen un esfuerzo inmenso para darle lo mejor que se puede ofrecer”, cuestionó.

Desde la organización gremial también plantearon interrogantes sobre la capacidad de un sistema unificado para contemplar las distintas necesidades alimentarias de los estudiantes. Gómez sostuvo que las comunidades educativas presentan realidades diversas que, según su postura, deberían ser consideradas al momento de definir el funcionamiento de los comedores.

“Tenemos muchas dudas de que este sistema que va a acercar a las escuelas productos manufacturados, pueda dar cuenta de las necesidades que tienen nuestros gurises. Es una propuesta homogénea, no atiende a la diversidad de nuestros estudiantes de distintas temáticas y problemáticas que tienen referidas a la alimentación. En ese planteo de homogeneizar, va a quedar muy lejos de satisfacer lo que realmente necesitan los entrerrianos”, criticó.