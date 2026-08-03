Peronismo entrerriano: Bastian pidió renovación y respaldó la candidatura de Kicillof

REDACCIÓN ELONCE
El peronismo entrerriano comenzó a delinear su estrategia hacia 2027 tras un encuentro de dirigentes en San José. El intendente Gustavo Bastian habló con Elonce sobre la renovación partidaria, las internas y el armado nacional detrás de Axel Kicillof.
El peronismo entrerriano comenzó a profundizar su armado político con vistas a las elecciones de 2027 y uno de los movimientos se produjo durante el último fin de semana en San José, donde dirigentes provinciales mantuvieron un encuentro con Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y hombre cercano al gobernador Axel Kicillof. Esta noche el intendente Gustavo Bastian explicó a Elonce los objetivos de la reunión y planteó la necesidad de una renovación dentro del justicialismo provincial.
El jefe comunal explicó que el encuentro estuvo relacionado con la construcción del movimiento Derecho al Futuro, espacio referenciado en Kicillof que comenzó a extender su estructura política hacia diferentes provincias. “Nos juntamos para darle forma y empezar a trabajar en lo que tiene que ver con el armado del movimiento Derecho al Futuro”, afirmó Bastian.
En ese sentido, el intendente sostuvo que distintos referentes ya venían desarrollando conversaciones en Entre Ríos y explicó cuál será el objetivo de la nueva etapa. “Si bien ya varios compañeros venían haciéndolo en la provincia, lo que coincidimos a partir de ahora poder empezar a juntarnos y a este paraguas político donde nos tiene que encontrar a todos, poder empezar a trabajar de cara a lo que viene y sobre todo con la candidatura de Axel como presidente”, expresó.
Un armado político con la mirada puesta en 2027
La presencia de Bianco en San José representó una señal concreta del armado nacional que comenzó a desarrollar el espacio. Según Bastian, durante las conversaciones quedó establecido un cronograma político que tendrá a 2026 como instancia para construir acuerdos antes de avanzar hacia las definiciones electorales.
“Este año, el 2026 es un año de armados, de consensos, de poder generar los acuerdos necesarios para el 2027, que claramente es un año de candidaturas”, manifestó. Además, recordó que semanas atrás había mantenido una reunión con Bianco en La Plata junto al intendente de Feliciano y la intendenta de El Pingo.
Para Bastian, uno de los objetivos centrales será lograr que Entre Ríos tenga participación dentro de un proyecto nacional. “Nosotros entendemos que necesitamos como provincia, como entrerrianos, estar insertos en un proyecto nacional, discutir las falencias y las necesidades que tienen nuestra provincia”, sostuvo durante la entrevista.
El desafío de recuperar el vínculo con la sociedad
Consultado acerca de las dificultades que enfrenta el justicialismo para constituirse nuevamente como una alternativa electoral competitiva, el intendente reconoció que existe un distanciamiento entre una parte de la ciudadanía y la dirigencia política.
“Antes de empezar a plantear las cuestiones electorales, lo que tenemos que hacer de la política y sobre todo nuestro espacio, es volver a generar ese vínculo que hemos perdido con la sociedad en general”, afirmó. Y agregó: “Hoy hay un descreimiento de la política en general, pero sobre todo con algunas dirigencias, alguna parte de la dirigencia de nuestro espacio”.
Sin embargo, Bastian consideró que existe tiempo suficiente para revertir esa situación antes de las elecciones presidenciales. “Yo no tengo dudas más allá de las encuestas, que eso se puede revertir. Hay mucho tiempo por delante, hay más de un año para lo que es una elección nacional”, aseguró.
Bastian no cree que se desdoblen las elecciones
Otro de los puntos abordados fue la posibilidad de que Entre Ríos adelante sus elecciones provinciales respecto de los comicios nacionales. Sobre esa alternativa, el intendente de San José se mostró escéptico y consideró que finalmente las votaciones se realizarán de manera conjunta.
“No coincido que se vaya a adelantar, sigo pensando de que va a ir todo unificado”, señaló. Según explicó, la situación política y económica de la provincia podría condicionar cualquier decisión del gobernador Rogelio Frigerio relacionada con el calendario electoral.
“Creo que la provincia no está en condiciones de adelantar y hacer una guapeada en cuanto a lo electoral. Creo que Frigerio está muy condicionado en ese sentido”, afirmó. Más allá de esa discusión, remarcó que el peronismo deberá continuar con su propio proceso de reorganización de cara a 2027.
Renovación y elecciones internas dentro del peronismo
En ese contexto, Bastian planteó que el justicialismo entrerriano necesita atravesar un proceso de discusión y renovación de sus dirigentes. “Creo que hoy nuestro espacio necesita una seria discusión interna, necesita una renovación importante y necesita poder darle espacio y lugar a hombres y mujeres que hay a lo largo de Entre Ríos capacitados de poder ocupar los lugares de representación”, expresó.
Además, ante la posibilidad de que las PASO sean suspendidas, señaló que el partido dispone de mecanismos propios para seleccionar candidatos. “Tenemos la herramienta de la interna”, respondió y posteriormente precisó que esa instancia podría desarrollarse bajo las disposiciones establecidas en la Carta Orgánica del Partido Justicialista, dependiendo de cómo quede constituido el frente electoral.
Finalmente, Bastian ratificó su respaldo al gobernador bonaerense como referente nacional del espacio. “Nosotros estamos convencidos de que Axel es la esperanza y tiene que ser el próximo presidente porque tiene que haber un cambio de lógica de gobierno a nivel nacional”, afirmó.
Al mismo tiempo, reconoció que el peronismo deberá revisar experiencias anteriores y aquello que no pudo resolver durante el gobierno de Alberto Fernández. En ese sentido, defendió el papel estatal como herramienta para reducir desigualdades y sostuvo: “Tener un piso de igualdad es lo que necesitamos para como argentino para poder desarrollar de la mejor manera”.