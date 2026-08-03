REDACCIÓN ELONCE
Detectaron mercadería de contrabando valuada en $574,8 millones durante un control sobre la Ruta 14. El cargamento era transportado en dos camiones e incluía zapatillas, perfumes, nebulizadores, cigarrillos electrónicos y otros productos sin documentación.
Detectaron mercadería de contrabando valuada en más de $574 millones en Entre Ríos durante un operativo realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El procedimiento se desarrolló en la intersección de la Ruta Nacional Nº 14 y la Ruta Provincial Nº 4, a la altura de Concordia. Allí, agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Concordia detuvieron la marcha de dos camiones pertenecientes a una empresa de transporte.
Tras identificar a los conductores, los efectivos inspeccionaron ambas unidades y encontraron una importante cantidad de productos de origen nacional y extranjero que, según se informó oficialmente, no contaban con documentación respaldatoria para acreditar su tenencia y comercialización.
Qué encontraron en los camiones
Entre los elementos secuestrados había 556 pares de zapatillas, 1.155 perfumes de origen árabe, 840 nebulizadores provenientes de China, 1.245 cigarrillos paraguayos y 132 encendedores procedentes de Brasil.
También fueron halladas 1.060 fundas para celulares, 32 lapiceras para insulina de origen alemán, 918 cigarrillos electrónicos provenientes de China y 64 vapers, además de otros productos.
De acuerdo con la información oficial, la totalidad de la mercadería fue valuada en 574.823.200 pesos. El operativo formó parte de los controles contra delitos vinculados al contrabando coordinados por el Ministerio de Seguridad Nacional.
Intervino la Justicia Federal
Los productos quedaron secuestrados y a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes. En la causa tomó intervención el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi.
Las actuaciones fueron iniciadas por una presunta infracción a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero argentino.