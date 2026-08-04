Feliciano modernizó su red de cámaras y redujo los costos de conectividad

El Municipio de Feliciano actualizó la conexión de las 24 cámaras que integran el sistema de videovigilancia urbana. La intervención permitirá transmitir las imágenes sin depender de abonos comerciales de internet.

Hasta ahora, el funcionamiento de la red requería contratar servicios de conectividad y direcciones IP públicas para enlazar las cámaras con el centro de monitoreo. Esos conceptos representaban un gasto fijo mensual para las cuentas municipales.

Con la nueva infraestructura de transmisión de datos, esos pagos recurrentes fueron eliminados. La modificación no implicó retirar cámaras, sino cambiar la forma en que los equipos existentes envían la información.

Qué costos dejará de afrontar el Municipio

La actualización permitirá que el circuito de videovigilancia de Feliciano deje de depender de proveedores externos para conectar cada uno de sus puntos de observación.

También se eliminó la contratación de direcciones IP públicas, utilizadas para identificar y permitir el acceso remoto a los dispositivos mediante internet. De esta manera, el ahorro estará concentrado en los servicios mensuales de telecomunicaciones.

Esto no significa que todo el sistema pase a funcionar sin costos. El Municipio deberá seguir afrontando eventuales reparaciones por fallas en los equipos, hechos de vandalismo, daños ocasionados por tormentas y otras tareas de mantenimiento.

Buscan asegurar la continuidad del monitoreo

Las 24 cámaras están destinadas al control de espacios públicos y distintos puntos de la ciudad. Las imágenes se concentran en el sistema de monitoreo utilizado para observar situaciones e incorporar registros cuando son requeridos en una investigación.

El intendente Damián Arévalo señaló que la mejora busca garantizar “la continuidad y estabilidad del monitoreo las 24 horas” sin depender de conexiones comerciales para mantener enlazados los dispositivos.

“Seguimos invirtiendo en sistemas que mejoran la videovigilancia en la ciudad”, expresó el presidente municipal al comunicar la actualización tecnológica.

Una red que fue ampliada progresivamente

El sistema de cámaras de Feliciano se desarrolló durante diferentes etapas. En diciembre de 2024, la ciudad contaba con 21 equipos y había anunciado la incorporación de nuevos puntos de vigilancia.

Los trabajos posteriores incluyeron mejoras de conectividad y la centralización de imágenes provenientes de sectores considerados estratégicos, entre ellos los accesos y diferentes espacios públicos.

La intervención más reciente estuvo enfocada en reducir los gastos permanentes y mantener operativa la red actual. No se informó el monto invertido en la actualización ni cuánto dinero representará el ahorro anual para el Municipio.