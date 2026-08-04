Progresar Trabajo: hasta cuándo está abierta la inscripción y cómo anotarse

La inscripción a Progresar Trabajo, línea denominada oficialmente Progresar Formación Profesional, continuará abierta hasta el 27 de noviembre de 2026. El programa está destinado a personas que buscan capacitarse en oficios y mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

A diferencia de otras modalidades de las becas Progresar, esta convocatoria permanece disponible durante gran parte del año. Antes de completar la solicitud, el interesado debe encontrarse inscripto en un curso o trayecto formativo habilitado.

La Secretaría de Educación está a cargo de la convocatoria y de la evaluación académica. ANSES, por su parte, verifica la situación socioeconómica de cada postulante y posteriormente realiza los pagos.

Quiénes pueden anotarse en Progresar Trabajo

Para solicitar la beca se debe tener entre 18 y 24 años al momento del cierre de la convocatoria. El límite se amplía hasta los 35 años para quienes no poseen un empleo formal registrado y para las personas responsables de hogares monoparentales con hijos menores de 18 años.

El reglamento también contempla excepciones para determinados grupos prioritarios, que pueden anotarse sin un límite máximo de edad. En todos los casos, los aspirantes deben ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país y Documento Nacional de Identidad.

Los ingresos personales del solicitante no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, la capacitación elegida debe estar validada por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y ser considerada estratégica por el programa.

Cuánto se cobra durante 2026

El monto mensual de Progresar Trabajo fue fijado en $35.000. Sin embargo, durante la cursada el beneficiario recibe inicialmente el 80%, equivalente a $28.000 por mes.

El 20% restante, que representa $7.000 por cada cuota, queda retenido hasta que la institución educativa certifique la finalización de la capacitación. Una vez cumplida esa instancia, el estudiante podrá cobrar la suma acumulada.

La cantidad de cuotas dependerá de la duración del curso informada por el establecimiento. Para conservar el beneficio será necesario mantener la regularidad y cumplir con las condiciones académicas previstas.

Cómo completar la inscripción

El primer paso es elegir una capacitación reconocida e inscribirse en la institución que la dicta. Después, el interesado deberá ingresar al portal oficial de Progresar Trabajo mediante su cuenta de Mi Argentina.

Dentro de la plataforma tendrá que validar sus datos personales, completar la información solicitada e indicar cuál es el curso que realiza. También deberá informar una CBU bancaria o una CVU perteneciente a una billetera virtual para recibir los depósitos.

Los datos cargados tienen carácter de declaración jurada y solamente pueden modificarse antes del envío definitivo del formulario. Por ese motivo, se recomienda revisar cuidadosamente la información antes de confirmar la solicitud.

Una vez presentada la inscripción, el resultado deberá consultarse desde la misma plataforma. La evaluación combina el control de ingresos realizado por ANSES con la certificación académica de la institución educativa.