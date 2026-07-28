Becas Progresar: el requisito para cobrar una cuota adicional de $35.000

Los beneficiarios de Progresar Obligatorio deberán cumplir un requisito adicional para acceder a las cuotas estímulo de $35.000: participar en una Actividad de Extensión Formativa y acreditar su realización mediante la plataforma oficial del programa.

La condición fue incorporada por la Secretaría de Educación y alcanza a quienes cursan los niveles primario o secundario en sus distintas modalidades. Aunque ANSES se encarga de efectuar los pagos, la liquidación de la beca corresponde al área educativa nacional.

Una vez completada la propuesta, el estudiante tendrá que ingresar a la plataforma de Progresar, registrar la actividad y cargar el certificado correspondiente. Posteriormente, la institución educativa deberá revisar y validar la información para habilitar el pago.

Qué actividades permiten cobrar la cuota estímulo

Las Actividades de Extensión Formativa son propuestas complementarias a la enseñanza escolar. Pueden consistir en cursos, talleres, seminarios, charlas, jornadas, ferias de ciencias, proyectos solidarios, actividades deportivas o iniciativas vinculadas con nuevas tecnologías.

También se contemplan propuestas relacionadas con ciudadanía digital, educación financiera y orientación vocacional o laboral. Las actividades pueden ser presenciales o virtuales y estar organizadas por escuelas, municipios, provincias u organismos nacionales.

La certificación mediante la plataforma es la única instancia reconocida por el programa. No alcanza con participar de la actividad: la escuela debe confirmar oficialmente su realización para que la condición quede cumplida, según establece la reglamentación de Progresar.

Cuánto pueden cobrar los estudiantes

Los estudiantes adjudicados en la primera convocatoria tienen previsto un esquema de 12 pagos. Este incluye ocho cuotas regulares, dos estímulos por actividades formativas y otras dos vinculadas con el rendimiento académico. Por lo tanto, podrán cobrar hasta $70.000 por el cumplimiento de la actividad.

Quienes ingresaron en la segunda convocatoria acceden a seis pagos: cuatro regulares, una cuota estímulo de $35.000 por la actividad complementaria y otra del mismo valor por rendimiento académico. Los estímulos se abonan completos, sin la retención del 20% aplicada sobre las cuotas regulares.

Los beneficiarios tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre para informar la actividad en la plataforma de Progresar, mientras que las escuelas podrán validarla hasta el 30 de diciembre. Además, deberán mantener la regularidad escolar para conservar la beca y acceder a todos los pagos previstos. El esquema completo puede consultarse en el sitio oficial del programa.