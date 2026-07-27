Creciente del río Uruguay: preocupación por el impacto en la costanera y alerta por lluvias en la cuenca

La creciente del río Uruguay mantiene en estado de vigilancia a Concordia, donde las autoridades y los organismos técnicos siguen de cerca la evolución del caudal tras las lluvias registradas en la cuenca superior.

Si bien la situación todavía se encuentra dentro de los parámetros habituales para una ciudad acostumbrada a convivir con este fenómeno, las proyecciones oficiales anticipan que el nivel del agua podría mantenerse elevado durante los próximos 10 a 15 días, lo que obliga a extremar los controles y preparar medidas preventivas.

En diálogo con Elonce, el periodista concordiense Marcelo Maffei explicó que la información oficial es la que guía todas las decisiones y destacó que la situación cambia prácticamente hora a hora. "Hoy a las 13 horas se iba a actualizar el nuevo parte, donde se hablaba de una máxima de 10,20 metros y una mínima de 9,50", indicó al referirse al pronóstico hidrológico difundido por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

El comunicador señaló que el organismo binacional también advirtió que las precipitaciones generalizadas registradas en la cuenca del río Uruguay provocaron un incremento progresivo del caudal. "A partir de hoy, debido a las lluvias que se prevén en el norte, es muy probable que el río se encuentre mucho más grande de lo habitual en los próximos 10 a 15 días", remarcó.

Los primeros sectores afectados

Aunque todavía no se habla de evacuaciones ni de una situación extraordinaria, Maffei explicó que existen zonas históricamente vulnerables que vuelven a colocarse bajo observación. "Lo que complica a nuestra ciudad es la parte de la costanera vieja, la zona de Pueblos Originarios, donde hay comercios", describió.

A ello se suma una característica geográfica propia de Concordia: la presencia de los arroyos Manzores y Concordia, que atraviesan distintos barrios antes de desembocar en el río Uruguay. "Es muy posible que existan también problemas en viviendas muy cercanas a la costanera, porque es por donde suele entrar el grosor del agua", explicó el periodista, al remarcar que el comportamiento de esos cursos internos también depende del incremento del nivel del río principal.

La ciudad creció históricamente alrededor de su puerto y del río Uruguay, una condición que convierte a la costanera en uno de los primeros sectores afectados cuando se producen crecientes importantes. Por ese motivo, comerciantes y familias que viven en esa franja permanecen atentos a cada actualización oficial.

Un escenario que dependerá de la lluvia

Uno de los aspectos que más incertidumbre genera es que todavía no existe una proyección definitiva sobre el nivel máximo que podría alcanzar el río. "Lo que se hace acá, como maniobra protocolar, es bajar el lago —que en realidad es un reservorio— para recibir el agua que viene desde el norte", explicó Maffei, al describir el funcionamiento del sistema hidráulico de Salto Grande.

Sin embargo, aclaró que el comportamiento final dependerá exclusivamente del volumen de precipitaciones que continúe registrándose en la cuenca alta. "Puede ser muchísimo o puede ser poco. Lo vamos a ir viendo con el transcurso de los días", afirmó.

Para el periodista, el principal desafío es que los pronósticos sólo permiten establecer tendencias generales y no una cifra definitiva. "No hay un número concreto que permita decir cuánto más va a crecer. Todo depende del agua que caiga aguas arriba", sostuvo, al señalar que los partes hidrológicos se actualizan diariamente precisamente porque la situación es dinámica.

Mientras tanto, las autoridades municipales continúan monitoreando la evolución del río junto a Defensa Civil y los organismos provinciales para responder rápidamente si el escenario cambiara.

Una ciudad acostumbrada, pero siempre atenta

Maffei remarcó que, más allá de la preocupación, Concordia conoce este tipo de procesos porque forman parte de su historia. "Para nosotros, técnicamente, esto es normal. Lo hemos visto miles de veces", afirmó.

Marcelo Maffei.

No obstante, aclaró que la experiencia no elimina la preocupación por quienes viven o trabajan junto al río. "Es una situación compleja para las personas que viven en cercanías de la costanera, para las autoridades que deben organizar una eventual respuesta y, sobre todo, para los comerciantes", manifestó.

También recordó que los primeros en verse obligados a abandonar sus viviendas cuando el río supera determinados niveles son precisamente quienes residen en los barrios costeros. "Hay barrios importantísimos, muy cercanos a la costanera, que junto con los comerciantes son los primeros que deben dejar sus casas", expresó.

Por esa razón, cada nuevo parte oficial es seguido con especial atención por vecinos y funcionarios, quienes saben que unas pocas horas de lluvias intensas en la cuenca superior pueden modificar rápidamente el escenario.

Creciente del río Uruguay: preocupación y monitoreo permanente en Concordia

El temporal reciente dejó enseñanzas

Durante la entrevista también hubo espacio para recordar el fuerte temporal que afectó a Concordia días atrás y que dejó durante varias horas a numerosos sectores sin energía eléctrica ni conectividad. "Concordia atraviesa estas situaciones y duele muchísimo cuando pasan este tipo de cuestiones una detrás de otra", expresó Maffei.

El periodista explicó que el fenómeno meteorológico golpeó especialmente a barrios alejados del centro y a localidades del departamento, como La Criolla, donde se registraron importantes daños materiales.

Además, recordó que la tormenta dejó una víctima fatal en el barrio Magnasco y severas consecuencias en viviendas, viveros e infraestructura. "Se juntaron tres o cuatro factores para hacer la tormenta perfecta", resumió.

Como consecuencia de esa experiencia, distintas instituciones que integran el Comité de Emergencia comenzaron a evaluar alternativas para fortalecer las comunicaciones durante futuras contingencias. "Están averiguando para instalar sistemas de radio HF. Lo viejo funciona y permitiría mantener una comunicación mínima entre las instituciones si vuelven a producirse cortes masivos", comentó.

Mientras Concordia termina de recuperarse de los daños ocasionados por el temporal, la atención vuelve ahora a concentrarse sobre el comportamiento del río Uruguay. La ciudad espera los próximos informes hidrológicos sabiendo que la evolución dependerá, una vez más, de las lluvias que caigan cientos de kilómetros aguas arriba.