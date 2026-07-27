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Policiales Juicio abreviado en Concordia

Condenaron a un joven por abuso sexual contra su hermana y la intervención escolar fue clave para la investigación

Condenaron a un joven por abuso sexual con acceso carnal agravado contra su hermana, quien tenía 13 años al momento de los hechos. La investigación se inició tras la intervención de la escuela y una denuncia presentada por el Copnaf.

27 de Julio de 2026
Condenaron a un joven por abuso sexual contra su hermana.
Condenaron a un joven por abuso sexual contra su hermana. Foto: (Archivo).

Condenaron a un joven por abuso sexual con acceso carnal agravado contra su hermana, quien tenía 13 años al momento de los hechos. La investigación se inició tras la intervención de la escuela y una denuncia presentada por el Copnaf.

Condenaron a un joven por abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado contra su hermana menor de edad. El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, Germán Dri, le impuso una pena de nueve años de prisión de cumplimiento efectivo en el marco de un juicio abreviado, luego de que el acusado, de 22 años, admitiera su responsabilidad.

 

La causa fue impulsada por la Unidad Fiscal de Abuso Sexual y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de Concordia. Según la investigación, los hechos ocurrieron cuando la víctima tenía 13 años, en una vivienda de la zona de El Blanqueado, en las inmediaciones de Estación Yuquerí.

 

La denuncia comenzó en la escuela

 

La investigación se inició en 2025 a partir de una denuncia presentada por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) ante el Ministerio Público Fiscal, publicó Concordia Policiales.

 

De acuerdo con la información judicial, el caso salió a la luz gracias a la intervención de la institución educativa a la que asistía la adolescente. Allí, la menor logró relatar la situación de abuso que sufría en el ámbito familiar, lo que activó los protocolos de protección y dio inicio a las actuaciones que culminaron con la condena.

Temas:

Abuso sexual Adolescente Concordia
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