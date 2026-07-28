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Política Contra la reforma previsional

Docentes técnicos se suman al paro de este miércoles y se movilizarán

AMET anunció que se suma al paro y movilización convocado para este miércoles en rechazo a la reforma previsional.

28 de Julio de 2026
AMET se suma al paro del miércoles
AMET se suma al paro del miércoles

AMET anunció que se suma al paro y movilización convocado para este miércoles en rechazo a la reforma previsional.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos confirmó que se suma al paro de este miércoles 29 de julio, anunciado por AGMER en rechazo al proyecto de reforma previsional.

 

El gremio invitó a los docentes entrerrianos “a sumarse a la medida de fuerza” y a participar de la movilización prevista para esa jornada.

 

La concentración está convocada para las 9:30 frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Desde allí, los manifestantes marcharán hasta la Casa de Gobierno para expresar su rechazo a la iniciativa que actualmente se encuentra en tratamiento legislativo.

Desde AMET señalaron que la medida se enmarca “en la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación” y ratificaron su oposición a la reforma previsional.

 

Por su parte la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), también anunció que llevará a cabo un paro y que participará de la movilización del día miércoles.

 

Cabe recordar que la reforma jubilatoria obtuvo su media sanción en el Senado el 15 de julio tras un largo debate en Comisiones. En Diputados el debate fue breve ya que hubo solo dos instancias y en una se firmó el dictamen.

Temas:

Paro amet Agmer ATE reforma previsional
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