Iván Delfino acordó su vuelta a Colón y este martes asumirá como entrenador

Iván Delfino volverá a ser el entrenador de Colón. El técnico llegó a un acuerdo económico con la dirigencia durante la noche del lunes y este martes conducirá su primer entrenamiento con el plantel profesional.

El entrenador reemplazará a Ezequiel Medrán, quien dejó su cargo después de la derrota frente a Ferro. Aunque la presentación oficial se realizará durante la semana, Delfino comenzará inmediatamente a trabajar con el equipo.

El contrato se extenderá hasta diciembre de 2027. De esta manera, la nueva conducción deportiva no estará limitada únicamente a los 13 partidos que restan de la fase regular, sino que también contemplará la próxima temporada.

Delfino inicia su segundo ciclo en Colón

El regreso se produce exactamente dos años después de su salida. El último encuentro de Delfino al frente de Colón fue el 5 de agosto de 2024, cuando el Sabalero perdió 2-1 como local contra Mitre de Santiago del Estero.

En su primera experiencia condujo al equipo durante 27 partidos. La campaña terminó con 13 victorias, siete empates y siete derrotas, además de 46 puntos obtenidos sobre los 81 que estuvieron en juego.

Aquella derrota ante Mitre dejó al conjunto santafesino en la quinta posición y a cuatro unidades del entonces líder Aldosivi. Pese a mantenerse dentro de la pelea, la dirigencia decidió finalizar anticipadamente el ciclo.

Ahora, Delfino encontrará un escenario similar. Colón ocupa el tercer lugar de la Zona A de la Primera Nacional, está a siete puntos de Ferro y permanece dentro de los puestos que entregan la clasificación al Reducido.

El debut será frente a San Telmo

El primer partido de esta nueva etapa será el domingo 9 de agosto. El Sabalero recibirá a San Telmo desde las 15.30 en el estadio Brigadier Estanislao López, por la fecha 24.

Además de comenzar el ciclo con una victoria, el entrenador buscará quebrar una racha adversa frente al conjunto de la Isla Maciel. Desde que descendió a la Primera Nacional, Colón enfrentó cinco veces al Candombero y perdió todos los encuentros.

Delfino dispondrá de cinco jornadas de trabajo para preparar el debut. Durante ese período deberá evaluar el estado del plantel y definir el equipo que presentará ante San Telmo.

El regreso del entrenador llega en un tramo determinante del campeonato. Con 13 fechas por delante, el objetivo inmediato será recuperar al equipo tras la derrota ante Ferro, afirmarse en la zona de clasificación y reducir la diferencia con los primeros puestos.