Monotributo social en agosto: cuánto aumentó y qué cubre la nueva cuota

El monotributo social tendrá una nueva cuota mensual desde agosto de 2026. Los contribuyentes incluidos en este régimen deberán pagar $12.847,27, un importe que permanecerá vigente hasta enero de 2027.

El primer vencimiento con el valor actualizado será el jueves 20 de agosto. Quienes ya estén inscriptos no tendrán que efectuar ningún trámite adicional, debido a que el cambio se aplicará automáticamente sobre la obligación mensual.

La actualización se encuentra vinculada con el aumento del aporte a la obra social de la categoría A del Monotributo general, que desde este mes quedó establecido en $25.694,55. Los titulares del régimen social pagan solamente la mitad de ese monto.

Qué incluye la cuota del monotributo social

El monotributo social está compuesto por el impuesto integrado, el aporte previsional y la cobertura médica. Sin embargo, el Estado subsidia completamente los primeros dos conceptos y cubre el 50% del valor correspondiente a la obra social.

Por ese motivo, los beneficiarios solo deben abonar $12.847,27 mensuales. El pago les permite mantener la cobertura médica, registrar aportes para una futura jubilación y emitir facturas por la actividad económica declarada.

La cuota continúa siendo inferior a la del régimen general. Desde agosto, el Monotributo de categoría A tiene un valor total de $49.527,18 tanto para quienes prestan servicios como para quienes venden bienes.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El régimen está dirigido a trabajadores independientes de bajos ingresos, pequeños productores, microemprendedores e integrantes de la economía social que necesitan formalizar su actividad.

Para inscribirse es necesario tener más de 18 años y desarrollar una única actividad económica. Tampoco se puede ser empleador, integrar una sociedad comercial ni utilizar una profesión universitaria como actividad declarada.

Además, se permite tener hasta dos inmuebles, siempre que uno se encuentre vinculado con el emprendimiento, y hasta tres bienes muebles registrables. En el caso de las cooperativas de trabajo, deben estar conformadas por un mínimo de seis integrantes.

Limites y compatibilidad

La información publicada por ARCA señala actualmente un límite anual de ingresos de $10.277.988,13 para acceder al monotributo social. Los contribuyentes también deben emitir al menos seis facturas por semestre.

El régimen puede mantenerse junto con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, jubilaciones o pensiones que no superen el haber mínimo y determinados programas de inclusión social.

Para conservar los beneficios será necesario abonar la cuota dentro del plazo mensual y mantener actualizada la actividad declarada. El próximo ajuste está previsto para febrero de 2027.