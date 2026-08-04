Detuvieron a un hombre y una mujer acusados de estafar a una jubilada en Diamante

Un hombre de 42 años y una mujer de 27 fueron detenidos acusados de participar en una estafa contra una adulta mayor mediante una maniobra compatible con el denominado “cuento del tío”. Los sospechosos fueron interceptados por la Policía poco después del engaño y quedaron alojados en dependencias policiales por disposición de la Fiscalía.

El procedimiento comenzó después de que la sala de Videovigilancia del Comando Radioeléctrico de Diamante fuera informada sobre una estafa que acababa de cometerse contra una vecina de esa ciudad.

Según la información policial a la que accedió FM Estación Plus, la víctima había entregado voluntariamente distintos objetos de valor a una persona que no conocía. El engaño habría consistido en presentarse como alguien cercano a un familiar de la mujer para generar confianza y lograr que entregara sus pertenencias.

La Policía activó un operativo

Una vez conocida la denuncia, se puso en alerta al personal policial que se encontraba desplegado en distintos sectores de la ciudad para intentar localizar a los sospechosos antes de que abandonaran la zona.

En ese contexto, una patrulla perteneciente a Comisaría Strobel localizó un automóvil Citroën C3 que circulaba por la zona de avenida San Martín y Gualeguaychú.

En el vehículo viajaban un hombre de 42 años y una mujer de 27, quienes fueron identificados y aprehendidos en el lugar. De acuerdo con la información conocida posteriormente, ambos se encontraban residiendo en Paraná.

Investigación por un “cuento del tío” (foto FM Estación Plus)

Los dos sospechosos quedaron detenidos

Las actuaciones fueron comunicadas al Ministerio Público Fiscal de Diamante, desde donde se ordenaron las medidas correspondientes ante la presunta vinculación de los ocupantes del vehículo con la estafa denunciada.

Por disposición judicial, el hombre y la mujer fueron trasladados y quedaron alojados en Alcaidía mientras continuaba la investigación.

Además, los efectivos procedieron al secuestro del Citroën C3 en el que se movilizaban y de otros elementos considerados de interés para la causa. Los investigadores buscarán establecer la participación concreta de cada sospechoso y determinar la totalidad de los bienes involucrados.

Investigan el perjuicio económico

Una de las tareas pendientes será establecer con precisión cuál fue la afectación económica sufrida por la adulta mayor. La investigación se encontraba en pleno desarrollo y los elementos secuestrados serán incorporados a las actuaciones judiciales.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, los sospechosos habrían llegado a la denominada Ciudad Blanca, concretado el engaño y posteriormente intentado retirarse. Sin embargo, el rápido aviso permitió desplegar el operativo que terminó con las dos aprehensiones.

La modalidad utilizada volvió a poner el foco sobre las estafas conocidas popularmente como “cuento del tío”, en las que los delincuentes recurren a historias falsas y vínculos familiares ficticios para ganarse la confianza de sus víctimas.

El “cuento del tío” y los adultos mayores

Se trata de una de las modalidades de estafa más antiguas y los adultos mayores continúan siendo uno de los grupos especialmente expuestos a este tipo de maniobras.

Los delincuentes suelen presentarse como familiares, conocidos o personas enviadas por alguien cercano a la víctima. A partir de esa historia buscan conseguir dinero, joyas u otros objetos de valor.

En el caso investigado en Diamante, la intervención policial permitió detener a dos personas presuntamente relacionadas con el hecho. La causa continuará ahora bajo la órbita de la Fiscalía para esclarecer la maniobra, establecer el perjuicio ocasionado y determinar las responsabilidades correspondientes.