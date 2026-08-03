Camioneta perdió una rueda, despistó en la Ruta 12 y quedó al borde de volcar

Una camioneta perdió una rueda y despistó en la Ruta Nacional 12 este lunes. El vehículo quedó en una posición inestable sobre la banquina y los bomberos debieron cortar momentáneamente el tránsito para evitar que volcara.
Una camioneta perdió una rueda y despistó en la Ruta Nacional 12 este lunes al mediodía. El vehículo terminó sobre la banquina en una posición inestable y con riesgo de vuelco, aunque su ocupante resultó ileso.
El hecho ocurrió alrededor de las 12:41 y motivó la intervención de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Crespo. Dos unidades con cuatro integrantes se desplazaron hasta el lugar y desarrollaron tareas durante aproximadamente una hora.
Al arribar, los bomberos comprobaron que la camioneta podía volcar debido a la posición en la que había quedado. Por ese motivo, fue necesario interrumpir completamente y de manera momentánea la circulación sobre la Ruta 12 mientras se realizaba el operativo.
El conductor explicó qué habría provocado el despiste
Mediante maniobras de estabilización, los bomberos lograron colocar nuevamente el vehículo en una posición segura sobre la banquina y evitar que terminara volcando.
Según manifestó el ocupante de la camioneta, el despiste se habría producido después de que una de las ruedas se desprendiera mientras circulaba, situación que provocó que perdiera el control del rodado.
Pese a las características del incidente, no se registraron personas lesionadas. Una vez asegurado el vehículo y finalizadas las tareas, fueron restablecidas las condiciones normales de circulación en el sector.