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Jornada de capacitación para auxiliares de Protección Civil de Paraná

La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo encuentro de formación para fortalecer la preparación de los equipos que intervienen en situaciones de emergencia. Durante la jornada, se destacó, además, la incorporación de un software especializado para optimizar el monitoreo de riesgos climáticos.

4 de Agosto de 2026

La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo encuentro de formación para fortalecer la preparación de los equipos que intervienen en situaciones de emergencia. Durante la jornada, se destacó, además, la incorporación de un software especializado para optimizar el monitoreo de riesgos climáticos.

La actividad se desarrolló en el complejo deportivo Raúl Ricardo Alfonsín. La capacitación estuvo orientada a la organización de la respuesta ante emergencias y al análisis del fenómeno de El Niño, con el objetivo de consolidar las acciones preventivas y la capacidad operativa del Municipio.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, destacó la iniciativa: «Quiero felicitar la decisión del coordinador de Protección Civil y, fundamentalmente, agradecer a los vecinos de Paraná que, desde su experiencia y formación, se suman de manera desinteresada a este grupo de colaboradores externos».

Ríos remarcó, además, que «ninguno de ellos es trabajador municipal, sino personas que ponen sus conocimientos al servicio de la comunidad para acompañar al Municipio en situaciones de contingencia».

Por su parte, el responsable de Protección Civil, Lucas García, explicó que estas instancias de formación se efectúan mensualmente. «El Municipio viene preparándose desde diciembre, a través de una comisión de emergencia integrada por distintas secretarías, para afrontar los posibles efectos del fenómeno de El Niño», señaló.

 

Tecnología para la prevención de riesgos

García informó que, tras una capacitación brindada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la Municipalidad incorporó un software para el monitoreo de eventos climáticos.

«Esta herramienta nos permite visualizar en tiempo real situaciones de riesgo, acceder a información de radares meteorológicos y mejorar la prevención ante fenómenos como tormentas e incendios forestales. Contar con datos precisos nos permite anticiparnos y tomar decisiones con mayor rapidez», destacó.

Finalmente, subrayó el avance que representa para la capital provincial: «Es la primera vez que Paraná dispone de una herramienta de estas características para prever con anticipación eventos meteorológicos y realizar un seguimiento permanente de su evolución».

De la jornada participaron Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Control Urbano, Tránsito, guardavidas autoconvocados, rescatistas, la escuela de guardavidas del CAE y equipos especializados en búsqueda y rescate.

Jornada de capacitación para auxiliares de Protección Civil de Paraná
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