La Fiesta de Disfraces confirmó que la edición 2026 se hará nuevamente en San Nicolás

La Fiesta de Disfraces confirmó que su edición 2026 volverá a realizarse en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. De esta manera, el tradicional evento nacido en Paraná permanecerá por segundo año consecutivo fuera de la capital entrerriana.

La confirmación llegó mediante las redes sociales oficiales de la organización, que modificó el nombre de su cuenta de Instagram a “fdd.sannicolas”. Además, difundió el mensaje “Se termina la espera”, con el que anticipó el comienzo de una nueva campaña.

Hasta el momento no fueron informados oficialmente la fecha, el inicio de la venta de entradas ni los artistas que integrarán la programación. Esos detalles serán comunicados durante las próximas semanas.

La segunda edición consecutiva en San Nicolás

El traslado de la Fiesta de Disfraces comenzó en 2025, cuando el encuentro abandonó Paraná por primera vez desde su creación. La sede elegida fue el Autódromo y Predio Ferial de San Nicolás, ubicado junto a la autopista Rosario-Buenos Aires.

La decisión había sido explicada por uno de sus organizadores, Julián Abramor, en diálogo con Elonce. Según señaló, la fiesta necesitaba un lugar que pudiera responder a las exigencias de infraestructura y logística generadas por su crecimiento.

“El predio ferial del autódromo tiene la infraestructura adecuada y una ubicación estratégica”, había manifestado. El espacio dispone de más de 90 hectáreas, accesos amplios y sectores preparados para recibir eventos de gran convocatoria.

La primera experiencia bonaerense debió afrontar un fuerte temporal que dañó parte de las estructuras montadas y obligó a postergar una semana la celebración. Finalmente, la edición pudo desarrollarse el 22 de noviembre en el mismo lugar.

Un evento que nació en Paraná

La Fiesta de Disfraces comenzó en 1999 como una celebración de cumpleaños organizada por seis amigos en Paraná. Con el paso del tiempo aumentó su convocatoria y se convirtió en uno de los encuentros más importantes de su tipo en el país.

Desde 2002 comenzó a realizarse en salones alquilados y posteriormente pasó por La Rural. A partir de 2009 se desarrolló en predios especialmente preparados para recibir a decenas de miles de asistentes.

En sus últimas ediciones realizadas en Paraná llegó a convocar a más de 50.000 personas de diferentes provincias. Ese movimiento también generaba un fuerte impacto en la hotelería, la gastronomía, el transporte y otros servicios de la ciudad.

Aunque la organización había dejado abierta la posibilidad de regresar en el futuro, la confirmación para 2026 ratifica la continuidad en San Nicolás. Ahora, la expectativa está puesta en conocer la fecha, las entradas y la propuesta artística de la próxima edición.