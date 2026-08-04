Policía sufrió fractura de cráneo tras ser atropellado por motociclista que evadió un control vehicular

Un agente de 26 años fue embestido por una moto durante un operativo de tránsito. Según informó la Policía, el conductor, de 18 años y sin casco, había evadido previamente otro puesto de control. El funcionario sufrió una fractura de cráneo y aguardaba su derivación a Rosario.
Un policía sufrió una fractura de cráneo después de ser embestido por un motociclista que habría evadido un control vehicular este martes en Victoria. El funcionario, de 26 años, fue atendido inicialmente en el Hospital Fermín Salaberry y posteriormente trasladado al Policlínico Victoria, mientras se aguardaba su derivación a Rosario.
De acuerdo con la información suministrada por la Jefatura Departamental Victoria, el episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Junín y Alem, donde personal policial desarrollaba un operativo de control vehicular.
En esas circunstancias, los uniformados observaron una motocicleta de 110 centímetros cúbicos que circulaba en sentido contrario por calle Alem. Según el reporte oficial, el conductor, un joven de 18 años que circulaba sin casco, había evadido previamente otro punto de control ubicado en Güemes y Alem.
El motociclista habría ignorado la orden de detenerse
Al advertir la situación, el agente le indicó al motociclista que detuviera la marcha. Sin embargo, siempre de acuerdo con la versión policial, el joven hizo caso omiso a la orden y continuó circulando a velocidad.
El reporte indicó que, debido a la velocidad a la que se desplazaba, el motociclista terminó embistiendo de frente al funcionario policial. Como consecuencia del impacto, el agente cayó sobre la cinta asfáltica y se golpeó la cabeza.
En un primer momento, el efectivo presentó un fuerte dolor y una escoriación en cercanías del ojo izquierdo. Posteriormente se retiró a su domicilio, pero las molestias en la zona craneal comenzaron a intensificarse.
Detectaron una fractura de cráneo
Ante el incremento del dolor, el policía acudió al Hospital Fermín Salaberry, donde fue sometido a diferentes estudios médicos, entre ellos radiografías y una tomografía.
Los exámenes permitieron determinar que el funcionario presentaba una fractura de cráneo, por lo que fue derivado posteriormente al Policlínico Victoria en el marco de la cobertura correspondiente por accidente laboral.
Según se informó oficialmente, el médico que lo examinó diagnosticó una lesión de “complejidad moderada”. Ante ese cuadro, se iniciaron las gestiones para trasladarlo hacia el hospital Italiano de la ciudad de Rosario, considerado un centro asistencial de mayor complejidad.
El joven involucrado en el episodio fue identificado por la Policía y tiene 18 años. El hecho quedó registrado bajo la calificación inicial de resistencia a la autoridad y lesiones, mientras avanzaban las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del episodio.
La investigación deberá determinar la mecánica precisa del impacto y las responsabilidades derivadas del hecho ocurrido durante el operativo vehicular.