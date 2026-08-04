Tiroteo en el Delta entrerriano: un puestero enfrentó a tres cuatreros que llevaban terneros faenados

Un tiroteo entre un puestero y tres presuntos cuatreros se registró en la zona de Vuelta del Sur, sobre el arroyo Lechiguanas, en el departamento Gualeguay. Los sospechosos transportaban tres terneros recién faenados en una embarcación y lograron escapar.

La secuencia comenzó pasadas las 20.30, cuando el trabajador escuchó varias detonaciones cerca del establecimiento rural donde cumplía tareas. Ante la posibilidad de que fueran cazadores, salió en su lancha para determinar qué estaba ocurriendo.

Mientras navegaba por el arroyo encontró una embarcación ocupada por tres hombres. Al acercarse observó que trasladaban los cuerpos de tres terneros e intentó impedir que continuaran su recorrido.

Disparó contra el motor de la lancha

El director general de Prevención de Delitos Rurales, Horacio Ludi, explicó a La Nación que el enfrentamiento comenzó cuando el trabajador intentó detenerlos. “Estas personas abren fuego contra el puestero”, afirmó el funcionario.

El cuidador también llevaba un arma y efectuó un disparo contra el motor de la lancha para evitar la fuga. El impacto logró dañarlo, pero no fue suficiente para detener inmediatamente a sus ocupantes.

Al quedarse sin municiones y advertir que los disparos continuaban, el puestero se dirigió hacia la orilla. Desde allí regresó caminando hasta el puesto rural y pudo comunicarse con la Comisaría Tercera de Islas para informar sobre el tiroteo.

Debido a las características geográficas del Delta, el personal de emergencia tardó alrededor de una hora en llegar. Del procedimiento participaron integrantes de la Brigada de Delitos Rurales de Islas del Ibicuy y efectivos de Prefectura Naval Argentina.

Encontraron la embarcación abandonada

Cuando los agentes arribaron, localizaron la lancha dañada y recostada sobre una de las orillas. En su interior permanecían los tres terneros faenados, aunque los hombres ya no estaban en el lugar.

La embarcación fue secuestrada para realizar las pericias correspondientes. Los investigadores también recuperaron vainas servidas, que serán examinadas para establecer cuántas armas fueron utilizadas durante el tiroteo.

Por el momento no hay personas detenidas. La principal incógnita es cómo consiguieron abandonar la zona después de que el motor de la lancha quedara dañado.

“Posiblemente puedan haberse ido de manera peatonal”, señaló Ludi a La Nación. No obstante, los investigadores tampoco descartan que otra embarcación los haya retirado.

La investigación continúa para identificar a los tres sospechosos y reconstruir el recorrido que realizaron después de abandonar los animales y la lancha. No se informó que el puestero hubiera sufrido heridas.