Un productor denunció el robo de 50 cabezas de ganado sobre la traza de la Ruta Nacional 14

Un pequeño productor ganadero de la zona de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, denunció el robo de 50 animales vacunos, un hecho que le ocasionó pérdidas estimadas en 75 millones de pesos. Según manifestó, los delincuentes aprovecharon que permaneció un mes alejado de su establecimiento mientras se recuperaba de un accidente laboral para concretar el abigeato.

El damnificado es Oscar "Nego" Herrera, de 61 años, quien presentó la denuncia formal tras constatar el faltante de gran parte de su rodeo. Luego del hecho, decidió retirar los animales que le quedaban en el establecimiento y trasladarlos a otro campo de la zona por temor a nuevos ataques.

La hacienda se encontraba en un establecimiento rural arrendado en el Paraje Pirayú, un sector considerado de alta conflictividad por la reiteración de delitos rurales, según publicó Digital Santo Tomé.

Aprovecharon su ausencia para llevarse el rodeo

El campo está ubicado a pocos kilómetros del acceso a Estación Torrent, sobre la Ruta Nacional 14, en un punto estratégico situado a unos 60 kilómetros de Santo Tomé y 30 kilómetros de Alvear.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, semanas atrás Herrera sufrió un accidente mientras realizaba tareas rurales. El productor recibió un fuerte golpe en uno de sus pies cuando intentaba controlar un ternero, lesión que lo obligó a permanecer con movilidad reducida durante aproximadamente un mes.

Aunque uno de sus hijos continuó recorriendo el establecimiento durante ese período, personas conocedoras de la actividad señalaron que la presencia del propietario suele resultar un factor de mayor control. Esa circunstancia habría sido aprovechada por los delincuentes para arrear y sustraer los animales.

Faltaban terneros, novillos y vacas preñadas

Una vez recuperado, Herrera regresó al campo y comenzó a advertir el faltante de numerosas cabezas de ganado. Entre los animales robados había terneros, novillos de gran porte y vacas preñadas, lo que elevó considerablemente el perjuicio económico. La denuncia dio inicio a una investigación para intentar determinar el destino de la hacienda y la identidad de los responsables del hecho.

Ya había sido víctima de otro ataque

No es la primera vez que el productor sufre un episodio de este tipo. Meses atrás, según trascendió, cuatreros brasileños ingresaron al mismo establecimiento y mataron a tiros 15 animales de su rodeo. En aquella oportunidad no lograron trasladar la carne hacia territorio brasileño.

De acuerdo con estimaciones de conocedores de la actividad rural, parte de la carne obtenida en los reiterados robos de ganado que afectan a productores de la región ingresaría al circuito comercial de carnicerías de la localidad de Alvear, publicó Digital Santo Tomé.