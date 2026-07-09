Una mujer estuvo más de dos años presa, fue absuelta y ahora será indemnizada con $126,8 millones

Una mujer que pasó más de dos años en prisión preventiva acusada de haber instigado el asesinato de su pareja deberá ser indemnizada con $126.800.000 más intereses. La Justicia determinó que la privación de su libertad excedió un plazo razonable y que la acusación no estaba sostenida por elementos sólidos.

Patricia Miriam Larroza fue detenida en agosto de 2013, luego del crimen de Fabián Héctor Martínez. El hombre había desaparecido después de salir durante la madrugada y, al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en la vía pública con siete heridas de arma blanca y sin varias de sus pertenencias.

La investigación apuntó contra Larroza a partir del testimonio de una persona de identidad reservada que aseguró que ella había entregado a su pareja. Con ese elemento, quedó detenida y luego se dictó su prisión preventiva.

Más de dos años presa hasta llegar al juicio

La mujer permaneció privada de su libertad hasta octubre de 2015, cuando llegó al juicio oral acusada de homicidio agravado criminis causa. Sin embargo, durante el debate, la fiscalía retiró los cargos y el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de Mercedes resolvió absolverla.

Durante el proceso también surgieron serias dudas sobre el testigo que había originado la acusación. Según quedó expuesto en la causa, esa persona estaba vinculada con una organización dedicada a fabricar causas penales falsas y sus dichos nunca habían sido debidamente corroborados.

Los jueces consideraron que no se habían adoptado medidas mínimas para confirmar aquella versión y que no existían elementos suficientes para sostener la responsabilidad penal de Larroza.

Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de Mercedes.

La demanda contra el Estado

Después de recuperar la libertad, la mujer inició una demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires. El reclamo llegó finalmente a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes.

La Sala I revocó una sentencia anterior y concluyó que la prisión preventiva había excedido el plazo razonable y carecido de fundamentos suficientes. Por ese motivo, condenó al Estado bonaerense a pagar una indemnización total de $126.800.000.

El monto se compone de $26.800.000 por incapacidad psíquica y $100.000.000 por daño moral. A esa cifra deberán sumarse intereses del 6% anual desde la fecha de la detención, ocurrida el 26 de agosto de 2013, hasta la sentencia.

El impacto familiar que tuvo la detención

Para determinar el daño moral, el tribunal tuvo especialmente en cuenta la situación familiar de Larroza. La mujer es madre de cuatro hijos, dos de los cuales eran menores cuando fue encarcelada, y uno de ellos tiene una discapacidad severa y requería cuidados permanentes que ella no pudo brindar mientras estuvo presa.

La causa judicial se resolvió más de una década después del inicio de aquel proceso penal. Los autores materiales del homicidio de Martínez, en tanto, nunca fueron identificados.

La indemnización quedó establecida en $126,8 millones más intereses, luego de que la Justicia entendiera que Larroza había permanecido detenida durante más de dos años sobre la base de una acusación insuficientemente sustentada.